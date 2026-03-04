Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz: Endlich auch bei dm-drogerie markt automatisch PAYBACK °Punkte mit der Sparkassen-Card sammeln

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die PAYBACK-Kooperation der Sparkasse Vorderpfalz wächst weiter! Ab sofort ist auch dm-drogerie markt Teil des Angebots, bei dem Kundinnen und Kunden mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) beim Bezahlen automatisch PAYBACK° Punkte sammeln können, ohne zusätzlich Karte.

Damit wird das Angebot neben EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf und Aral um einen weiteren großen Handelspartner ergänzt, der für viele Menschen ein wichtiger Alltagsort ist. So wird der Einkauf auch hier noch bequemer und belohnt Zahlungen ganz automatisch. Voraussetzung für das Punktesammeln ist die einmalige Verknüpfung der Sparkassen-Card mit dem PAYBACK Konto:

Sparkasse + PAYBACK – So funktioniert’s:

Sparkassen-Card im Online-Banking oder in der App mit dem PAYBACK Konto verknüpfen

Beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card automatisch Punkte sammeln, ohne zusätzliche Karte

Punktestand direkt im Online-Banking oder in der App einsehen

PAYBACK zählt über 35 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland. Die Sparkassen sind mit über 36 Millionen Privatgirokonten die größte Finanzgruppe Europas. Die Sparkassen-Card kommt jährlich bei mehr als 4,6 Milliarden Transaktionen zum Einsatz; das entspricht 56 Prozent aller Girocard-Zahlungen bundesweit.

Weitere Informationen zur PAYBACK Kooperation und zu regionalen Partnern gibt es unter: www.sparkasse-vorderpfalz.de/payback

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 14:27