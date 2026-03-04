Ludwigshafen – Online-Elternabend am 19. März – Eltern als Berufswahlbegleiter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die rheinland-pfälzischen IHKs und der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz informieren am 19. März (18-19 Uhr) in einem Online-Elternabend zu Ausbildungsberufen sowie zu Angeboten der IHKs zur Berufsorientierung für junge Menschen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Berufsorientierung ihrer Kinder, denn viele Jugendliche fragen sich: Was soll ich nach der Schule machen? Welche Berufe gibt es überhaupt?“, sagt Brigitte Lochner, bei der IHK Pfalz zuständig für Berufsorientierung. „Beim digitalen Elternabend bieten wir Orientierung zu vielen Ausbildungsberufen sowie zu den beruflichen Perspektiven nach dem Abschluss.“ Themen werden außerdem sein: Vorteile einer Ausbildung, IHK-Tools zur Berufsorientierung sowie die kommenden Ausbildungsmessen im Land. Ein Azubi-Botschafter wird von seinen Ausbildungserfahrungen berichten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Eine Anmeldung bei der IHK Koblenz unter diesem Link www.veranstaltung.koblenz.ihk.de/onlineelternabend-ihk ist erforderlich.

Ansprechpartnerin bei der IHK Pfalz ist Brigitte Lochner, Tel. 0621 5904-1726, E-Mail brigitte.lochner@pfalz.ihk24.de

Quelle: IHK24

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 10:59