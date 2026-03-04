Ludwigshafen – Nächstes Treffens der Selbsthilfegruppe Epilepsie – 17.03.2026

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Epilepsie Ludwigshafen & Umgebung findet statt am Dienstag, 17. März 2026, um 18:30 Uhr im kleinen Saal des Prälat-Walzer-Haus hinter der Kirche St. Ludwig (Wredestr. 24, 67059 Ludwigshafen). Dieses Pfarrheim ist in der Nähe des Berliner Platzes sowie Bahnhof LU-Mitte. Neue Teilnehmer sind stets willkommen. Bei Rückfragen ist die Gruppenleitung per E-Mail erreichbar unter epilepsielu@web.de .

Quelle: Epilepsie-Selbsthilfegruppe Ludwigshafen & Umgebung | https://epilepsielu.de/

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 23:58