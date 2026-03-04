Ludwigshafen – Erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Montag (2.3.2026) auf Dienstag (3.3.2026) brachen unbekannte Täter im Hemshof erneut mehrere Fahrzeuge in der Leuschnerstraße und in den angrenzenden Straßen: Liebigstraße und Rollerstraße auf. Hierbei wurden die Heckscheiben eingeschlagen und Werkzeug entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 17:11