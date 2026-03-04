Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie funktioniert Demokratie im Familienalltag? Was ist gerecht – und wie finden wir Lösungen, die für alle passen? Diesen Fragen widmet sich der interaktive Eltern-Kind-Workshop „Familie als Team – Demokratie im Alltag leben“ mit Marisa Kuhn am Samstag, 14. März 2026, von 11 bis 14 Uhr im Ideenw3rk, Stadtbibliothek Ludwigshafen. Der Workshop ist Teil der Veranstaltungen der Kinderliteraturtage 2026. Da noch Plätze frei sind, wird um zeitnahe Anmeldung gebeten telefonisch unter 0621 504-2596 oder per E-Mail an kinderbibliothek@ludwigshafen.de. Demokratie beginnt im Kleinen – mitten im Familienleben. Doch wie gelingt demokratisches Miteinander, wenn Kinder und Erwachsene unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse haben? In kreativen Übungen, kleinen Gedankenreisen und gemeinsamen Gesprächsrunden entdecken Eltern und Kinder ab sechs Jahren spielerisch, was demokratisches Handeln ausmacht: Zuhören, die eigene Meinung vertreten, andere Perspektiven verstehen und Verantwortung teilen. Der Workshop bietet Familien wertvolle gemeinsame Zeit für Themen, die im Alltag oft zu kurz kommen. Die Teilnehmenden nehmen praktische Impulse und vielleicht sogar neue Familienrituale mit nach Hause – für ein respektvolles, gerechtes und entspannteres Zusammenleben. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren mit Begleitperson.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 21:08