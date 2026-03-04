Landau – Taschendiebstahl – Zeugen gesucht

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 03.03.2026 kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Diebstahl im Bereich der Fußgängerzone in Landau. Hierbei wurde einer 83-Jährigen eine Stofftasche samt Geldbeutel entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Folgende Präventionshinweise können erteilt werden:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Quelle:

Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:42