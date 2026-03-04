

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Südpfalz ist vielfältig: Unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Lebensentwurf haben alle Menschen ein Recht auf Gleichstellung, Sicherheit und faire Chancen. Eine faire Südpfalz bedeutet gleiche Möglichkeiten im Beruf, faire Bezahlung und ein selbstbestimmtes Leben ohne Ausgrenzung oder Gewalt. Am Dienstag, 10. März, laden die Gleichstellungsstellen der Stadt Landau sowie der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße zu einem Online-Vortrag ein. Ab 18 Uhr spricht der Soziologe Dr. Wolfgang Hammer zum Thema „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen“.

In seinem Vortrag stellt Wolfgang Hammer die Ergebnisse seiner Studie zur sogenannten Eltern-Kind-Entfremdung, englisch parental alienation syndrome (PAS), vor und zeigt, wie der Begriff in familienrechtlichen und gesellschaftlichen Debatten eingesetzt wird. Er spricht über Erkenntnisse aus Forschung und Praxis, über Machtverhältnisse, Geschlechterbilder und darüber, welche Auswirkungen die Diagnose PAS insbesondere auf Mütter und Kinder hat.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte ebenso wie an Eltern und alle, die sich für Familie, Gerechtigkeit und politische Verantwortung interessieren. Wolfgang Hammer erklärt verständlich, worum es sich bei dem PA-Syndrom handelt und warum das Thema so viele Familien betrifft. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein Abend zum Nachdenken über Wissenschaft, Sprache und den Umgang mit Elternschaft und Geschlecht.

Die Veranstaltung findet online statt und ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über die Gleichstellungsstelle des Landkreises Germersheim unter gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de.

