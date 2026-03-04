  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

04 03 2026 Info Vortrag Energieberatung
04.03.2026, 12:46 Uhr

Landau – Letzte Veranstaltung der Reihe zur Energieberatung

04 03 2026 Info Vortrag Energieberatung Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Letzte Veranstaltung der Reihe zur Energieberatung in Landau: Vortrag zum Thema „Energetische Gebäudesanierung – Schritt für Schritt“ am Mittwoch, 11. März.

Im Oktober 2025 startete die Klimastabsstelle der Stadt Landau gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die Veranstaltungsreihe „Energiekosten zu hoch – was kann ich tun?“ Ziel war es, Bürgerinnen und Bürger umfassend und individuell bei ihren Fragen rund um Heizung, Sanierung und Energie sparen zu unterstützen. Kommenden Mittwoch, 11. März, endet die Veranstaltungsreihe. Heinz Scharfenberger von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz spricht in diesem letzten Vortrag ab 19 Uhr im Ratssaal in Landau zum Thema „Energetische Gebäudesanierung – Schritt für Schritt“.

Der Vortrag bietet unter anderem Hilfestellung bei der Frage, welche Maßnahmen bei der Sanierung des eigenen Hauses am sinnvollsten sind und welche zuerst angegangen werden sollten. Der Vortrag rückt sowohl kostengünstige als auch kostenintensivere Dämmmaßnahmen im Innen- und Außenbereich sowie effiziente Heiztechnik ins Blickfeld.

„Mit der Veranstaltungsreihe möchten wir Ihnen helfen, hohe Nebenkosten bei sich und ihrer Mieterschaft zu verhindern und gesundes, behagliches Wohnen zu fördern“, so Lukas Hartmann, Klimaschutzdezernent der Stadt Landau. „Es freut uns, dass wir schon viele Menschen konkret zum eigenen Haus informieren konnten. Auch beim letzten Vortrag freuen wir uns über alle, die noch nicht da waren oder noch Fragen haben.“

Nach Ende der Vortragsreihe haben Interessierte die Möglichkeit, sich bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale in Landau, An 44, Hausnummer 31, zu informieren. Das ist möglich an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat und nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06341/143-0. Die Klimastabsstelle der Stadtverwaltung bietet jeden ersten und dritten Montag im Monat jeweils von 16 bis 17 Uhr ebenfalls eine Energieberatung an. Diese findet statt im Gemeindehaus der Gemeinde Christ-König in der Albrecht-Dürer-Straße 10 in Landau.

Ein drittes Beratungsangebot gibt es im Büro des Quartiersmanagements Horst am Danziger Platz 20 in Landau. Dieses findet jeweils am zweiten und vierten Mittwoch im Monat, ebenfalls von 16 bis 17 Uhr statt. Das Quartiersbüro Horst bittet um Anmeldung telefonisch unter 06341/136191 oder per E-Mail an qmhorst@landau.de.

Bildunterschrift: Seit Oktober haben die Klimastabsstelle der Stadt Landau und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die Veranstaltungsreihe „Energiekosten zu hoch – was kann ich tun?“ angeboten. Am 11. März findet der letzte Vortrag statt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:46

