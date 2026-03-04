Kreis Bergstrasse – „Blühende Bergstraße“ – 8,2 Kilometer mit über 60 Boxenstopps – Blütenwegfest am 12. April

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Blütenwegfest am 12. April wieder mit attraktivem Rundum-Angebot – Diesmal in Sulzbach, Hemsbach und Laudenbach

Egal ob Kinder, Eltern oder Senioren: Eigentlich sieht man nach dem Besuch beim Blütenwegfest nur glückliche Gäste nach Hause gehen. Dafür strengen sich die Veranstalter und Mitwirkenden auch sehr an. Wie jedes Jahr wurde auch für das kommende Fest ein buntes Programm auf den Weg gebracht, das ab sofort auch online unter bluehende-bergstrasse.de/bluetenwegfest abgerufen werden kann.

Auf einer Länge von 8,2 Kilometer wechselt sich die schier unglaubliche Vielfalt an Angeboten ab. Da gibt es herzhafte Leckereien wie Wildbratwurst, Zwirnswurst oder Gulasch sowie Gemüse-Maultaschenspieße, Käsespätzle, Veggie-Eintopf oder Würzölkartoffeln. Die süßen Leckermäuler treffen sich dann vielleicht eher bei Schupfnudeln oder Kartoffelpuffern mit Apfelmus – oder gleich bei Kaffee und Kuchen, Waffeln oder Muffins? Die Getränkestände warten mit Wein und Bier aus der Region sowie Saft oder Limonaden auf. Wie wäre es mit einem Kastanienpils zum Probieren, einem Secco oder einem kleinen Cocktail zwischendurch?

Während man es sich so gut gehen lässt, kann man sich an vielen Ständen auch über interessante Themen informieren. Der Verein „Blühende Bergstraße“ macht an vielen Orten sichtbar, was sich seit Beginn des Projekts in der Landschaft zum Positiven verändert hat. Andere Projektpartner präsentieren weitere interessante Themen aus Naturschutz, Umweltschutz, Landwirtschaft, Gartenbau, Tourismus und vielem mehr.

Für Kinder wird die Veranstaltungsstrecke ohnehin zum Abenteuer. An 16 Standorten warten spannende Angebote für den Nachwuchs, wobei manchmal auch Eltern mitmachen dürfen. Ob Goldwaschen oder Mikroskopie, Spiele oder Basteln, Rätsel oder Action – die Kinder werden keine Zeit zur Langeweile haben. Nicht zuletzt darf jedes Kind auch beim Blütensammelspiel der „Blühenden Bergstraße“ mitmachen, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Schon traditionell sind Wandermusiker dabei und überraschen die Gäste an der Veranstaltungsstrecke mit dezenten Klängen oder auch mitreißender Musik.

Auch dieses Jahr wird es beim Blütenwegfest wieder glückliche Gäste geben. Alle hoffen natürlich auf gutes Wetter. Ums Wetter kümmert sich wie immer die Festorganisation – und bis auf eine Ausnahme hat das bislang auch geklappt.

Blütenwegfest

Sonntag, 12.04.2026, 11.00-17.00 Uhr

Einstiegspunkte: Laudenbach Friedhof, Hemsbach Mühlweg, Sulzbach Bachgasse

Informationen zum Projekt und Verein „Blühende Bergstraße“:

Bernhard Ullrich, Tel. (06201) 2 59 58 90

e-mail: kontakt@bluehende-bergstrasse.de

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 11:08