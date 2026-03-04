Heppenheim – Jugendsammelwochen in Heppenheim 14.03. bis 02.04.2026

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 14. März bis zum 2. April 2026 finden in Hessen erneut die Jugendsammelwochen statt. Eine Aktion, bei der sich junge Menschen aus Jugendverbänden und -gruppen für die Finanzierung ihrer Arbeit engagieren.

Seit über 70 Jahren setzen sich Jugendliche in Hessen auf diese Weise für eine starke und lebendige Jugendarbeit ein – denn sinnvolle Freizeitangebote benötigen neben dem ehrenamtlichen Engagement auch eine finanzielle Grundlage. Die Einnahmen der Jugendsammelwochen kommen unmittelbar den Jugendgruppen und Vereinen vor Ort zugute. Diese werden beispielsweise für Renovierungen von Gruppenräumen, sozialverträgliche Teilnahmebeiträge oder Anschaffung von Materialien genutzt.

Die Jugendförderung der Stadt Heppenheim bittet die Bürgerinnen und Bürger, die jungen Engagierten falls möglich mit einer Spende zu unterstützen.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 11:11