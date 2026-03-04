Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sandhäuser Straße wird ab Montag, 9. März 2026, südlich der Kreuzung Judenchaussee voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten am dortigen Umspannwerk. Die Umleitung führt innerörtlich in Sandhausen über die Carl-Benz-Straße und die Hauptstraße. Die großräumige Umleitung führt über die B 535, B 3, Theodor-Heuss-Straße, Leimbachstraße und L 598.

Ende dieser Arbeiten ist am Freitag, 27. März 2026. Über Folgearbeiten informieren die Stadt Heidelberg und die Gemeinde Sandhausen gesondert, sobald diese abgestimmt und terminiert sind.

Ein Überblick über städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 22:54