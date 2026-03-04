  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Brave screenshot nextcloud.heidelberg.de (3)ZZZ
04.03.2026, 22:35 Uhr

Heidelberg – Leonie Heyen und Sara Walter zu Gast beim IdeenLunch am Mittwoch, 11. März

Brave screenshot nextcloud.heidelberg.de (3)ZZZ

Beim Ideenlunch am Mittwoch, 11. März 2026, von 12.30 bis 14 Uhr im Café Leitstelle im städtischen Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum DEZERNAT#16 geht es um Partnerschaften in der Fotografie- und Filmbranche. Foto: Stadt Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einem gelungenen Jahresauftakt lädt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg am Mittwoch, 11. März 2026, von 12.30 bis 14 Uhr in das Café Leitstelle im städtischen Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum DEZERNAT#16 ein. Bei dieser Ausgabe des monatlichen Branchentreffens geht es erneut um „Partnerschaften“, diesmal mit Fokus auf die Fotografie- und Filmbranche.

Zwei Unternehmen, ein gemeinsames Projekt für Leica, den berühmten Hersteller von hochwertigen Kameras – das war der Beginn einer konstruktiven Zusammenarbeit von „heyen & friends“ und „Narmo Visuals“. Durch Zufall haben sich die beiden Teams kennengelernt und teilen sich nun seit zwei Jahren das „Studio 15“ in Bergheim als Arbeitsstätte. Den Wert von Partnerschaften in der gesamten regionalen Fotografie- und Filmlandschaft haben sie schnell erkannt und werden beim IdeenLunch davon berichten. „Heidelberg ist keine Medienhochburg mit großen Technikverleihern wie Köln oder Berlin. Wir sind hier viel stärker aufeinander angewiesen“, sagt Leonie Heyen von „heyen & friends“. Und Sara Walter von „Narmo Visuals“ betont: „In der Teamarbeit mit anderen Kreativen entstehen erst die richtig guten Ideen.“

Unter dem Jahresthema „Partnerschaften“ widmet sich der monatliche „IdeenLunch“ 2026 der Frage, wie Kooperationen, Netzwerke und gemeinsames Handeln kreative, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen stärken können. Denn: Komplexe Herausforderungen lassen sich heute kaum noch allein bewältigen – Zusammenarbeit, Vertrauen und geteilte Verantwortung werden zu zentralen Erfolgsfaktoren. Partnerschaften schaffen Stabilität in unsicheren Zeiten und eröffnen zugleich neue Räume für Innovation, Dialog und nachhaltige Lösungen.

Der „IdeenLunch“ bringt jeden Monat Kreativschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Interessierte aus Heidelberg und der Region zusammen – zum Netzwerken, Austauschen und gemeinsamen Weiterdenken. Ein vegetarisches und veganes Mittagessen wird zum Selbstkostenpreis angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – auch spontan Interessierte sind herzlich willkommen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 22:35

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    15 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 11 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,