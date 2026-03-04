Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einem gelungenen Jahresauftakt lädt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg am Mittwoch, 11. März 2026, von 12.30 bis 14 Uhr in das Café Leitstelle im städtischen Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum DEZERNAT#16 ein. Bei dieser Ausgabe des monatlichen Branchentreffens geht es erneut um „Partnerschaften“, diesmal mit Fokus auf die Fotografie- und Filmbranche.

Zwei Unternehmen, ein gemeinsames Projekt für Leica, den berühmten Hersteller von hochwertigen Kameras – das war der Beginn einer konstruktiven Zusammenarbeit von „heyen & friends“ und „Narmo Visuals“. Durch Zufall haben sich die beiden Teams kennengelernt und teilen sich nun seit zwei Jahren das „Studio 15“ in Bergheim als Arbeitsstätte. Den Wert von Partnerschaften in der gesamten regionalen Fotografie- und Filmlandschaft haben sie schnell erkannt und werden beim IdeenLunch davon berichten. „Heidelberg ist keine Medienhochburg mit großen Technikverleihern wie Köln oder Berlin. Wir sind hier viel stärker aufeinander angewiesen“, sagt Leonie Heyen von „heyen & friends“. Und Sara Walter von „Narmo Visuals“ betont: „In der Teamarbeit mit anderen Kreativen entstehen erst die richtig guten Ideen.“

Unter dem Jahresthema „Partnerschaften“ widmet sich der monatliche „IdeenLunch“ 2026 der Frage, wie Kooperationen, Netzwerke und gemeinsames Handeln kreative, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen stärken können. Denn: Komplexe Herausforderungen lassen sich heute kaum noch allein bewältigen – Zusammenarbeit, Vertrauen und geteilte Verantwortung werden zu zentralen Erfolgsfaktoren. Partnerschaften schaffen Stabilität in unsicheren Zeiten und eröffnen zugleich neue Räume für Innovation, Dialog und nachhaltige Lösungen.

Der „IdeenLunch“ bringt jeden Monat Kreativschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Interessierte aus Heidelberg und der Region zusammen – zum Netzwerken, Austauschen und gemeinsamen Weiterdenken. Ein vegetarisches und veganes Mittagessen wird zum Selbstkostenpreis angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – auch spontan Interessierte sind herzlich willkommen.

Quelle: Stadt Heidelberg

