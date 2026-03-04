Heidelberg – Fernwärmeausbau in Handschuhsheim im Philipp-Wolfrum-Weg und in der Max-Reger-Straße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtwerke Heidelberg setzen den Ausbau des klimafreundlichen Fernwärmenetzes in Heidelberg-Handschuhsheim fort. Ab 16. März 2026 beginnen zeitgleich Arbeiten im Philipp-Wolfrum-Weg und in der Max-Reger-Straße.

Philipp-Wolfrum-Weg: Fernwärme und neue Wasserleitungen

Im Philipp-Wolfrum-Weg wird eine Fernwärmeleitung verlegt, zudem werden die Wasserleitungen und – wo nötig – Wasserhausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten finden zwischen der Berliner Straße und Richard-Wagner-Straße statt und dauern voraussichtlich bis Mitte September 2026.

Max-Reger-Straße: Fernwärmeleitung

Parallel dazu wird auch in der Max-Reger-Straße ab dem 16. März 2026 eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Arbeiten zwischen den Hausnummern 5 und 10 sollen Ende April 2026 abgeschlossen sein.

Verkehr

In beiden Straßen werden die Fahrbahnen für Kraftfahrzeuge gesperrt. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet, Zufußgehende und Radfahrende können die Baustellenbereiche passieren. Die Rettungswege für beide Straßen bleiben jederzeit frei, und die Müllabfuhr erfolgt wie gewohnt.

Beide Maßnahmen sind ein Schritt im Zuge des forcierten Fernwärmeausbaus, der auf der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Heidberg beruht und der Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt und des Lands dient. Immobilienbesitzende, die Interesse an einem Fernwärmeanschluss haben, erhalten ein unverbindliches Angebot unter netzportal.swhd.de. Mehr Informationen zur Fernwärme und insbesondere zur Förderung des Anschlusses auch unter www.swhd.de/fernwaerme.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:11