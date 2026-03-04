Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Dienstagmittag wurde im Heidelberger Stadtteil Bergheim ein E-Bike der Marke Ghost entwendet. Der Besitzer stellte sein Zweirad, welches mit einer Packtasche der Marke Ortlieb bestückt war, gegen 13:00 Uhr an einem Fahrradständer in der Bergheimer Straße ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem E-Bike zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte führt die Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 21:00