Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge des Baus der Da-Vinci-Brücke, der neuen Rad- und Fußwegbrücke zwischen der Ochsenkopfwiese in Bergheim und dem Luxor-Kino in der Bahnstadt, hat die Stadt Heidelberg entlang der Gneisenaustraße neue Bäume gepflanzt. Nun wachsen dort sechs Feldahorne. Sie setzen die bestehende Baumreihe fort und ergänzen die bereits vorhandenen elf Bäume. Aufgrund der Pflanzarbeiten bleibt der Gehweg auf dieser Straßenseite noch bis Ende dieser Woche gesperrt.

Auf der Da-Vinci-Brücke, die zum Jahresende 2025 eröffnet wurde, laufen die finalen Restarbeiten. Aufgrund von Arbeiten in der Höhe mit einem Hubsteiger muss die Brücke aus Sicherheitsgründen am Montag und Dienstag, 16. und 17. März 2026, voll gesperrt werden.

Weitere Informationen online unter www.heidelberg.de/davincibruecke.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 22:29