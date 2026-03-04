Hassloch – Amokalarm im Hannah-Arendt-Gymnasium – ERSTMELDUNG – Großeinsatz von Polizeikräften vor Ort

Neustadt/Weinstraße / Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Derzeit findet ein Polizeieinsatz am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind starke Polizeikräfte vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen.

Der Bereich um das Gymnasium ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.

Es wird nachberichtet.

Quelle:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

UPDATE: Hassloch – Amokalarm am Hannah-Arendt-Gymnasium – 1. NACHTRAG – Durchsuchung läuft weiter – Bislang keine Hinweise auf tatsächliches Amokgeschehen

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 14:22