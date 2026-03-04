Hassloch – Amokalarm am Hannah-Arendt-Gymnasium – 1. NACHTRAG – Durchsuchung läuft weiter – Bislang keine Hinweise auf tatsächliches Amokgeschehen

Neustadt / Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem am heutigen Mittwoch, 4.3.2026 gegen 13:19 Uhr, die Polizei von der Schulleitung über einen möglichen Amokalarm am Hannah-Arendt-Gymnasium in Hassloch informiert wurde, rückten starke Polizeikräfte vor Ort an und begannen mit der Abriegelung des Schulgebäudes. Bei der noch laufenden Durchsuchung des Schulgeländes konnte bislang kein Hinweis auf ein tatsächliches Amokgeschehen vor Ort festgestellt werden, gab die Polizei Neustadt auf Anfrage von MRN-News.de bekannt. Zeit für eine endgültige Entwarnung sei jedoch noch nicht. Es laufen weitere Einsatzmassnahmen.

Verletzte hat es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben. Ein Täter wurde ebenfalls bislang nicht festgestellt. Bis zum Abschluss der Einsatzmassnahmen kann es noch eine Weile dauern.

Es wird nachberichtet.

Quelle: MRN-News.de

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 14:23