Großfischlingen – Geschwindigkeitskontrolle

Großfischlingen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aufgrund Bürgerbeschwerden im Zusammenhang mit der derzeit bestehenden Umleitungsstrecke auf der L 507 wurde gestern (03.03.2026) in zwischen 8 Uhr und 9 Uhr im Ortsbereich eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Von den 14 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich zwei Autofahrer, die sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h-Beschränkung hielten. Sie mussten gebührenpflichtig verwarnt werden.
