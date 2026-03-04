Frankenthal beteiligt sich am Zweiten Landesweiten Warntag am 12. März

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 12. März, findet der zweite landesweite Warntag Rheinland-Pfalz statt. Ziel dieses wiederlehrenden Aktionstages ist es, die Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz zu testen und die Bevölkerung für Warnmeldungen zu sensibilisieren. Auch Frankenthal beteiligt sich wieder.

Warnung über Cell Broadcast und Apps

Um 10 Uhr wird die Warnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) im Lagezentrum Bevölkerungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz ausgelöst. Dabei kommen verschiedene Warnmittel zum Einsatz, darunter Cell Broadcast sowie Warn-Apps wie NINA und KATWARN. Um 10.45 Uhr erfolgt die Entwarnung über die genannten Kanäle. Seit November letzten Jahres gibt es bei Cell Broadcast nun einen erweiterten Funktionsumfang, welcher nun auch Entwarnungen versendet.

Bei der Warnung der Bevölkerung in Deutschland gilt der Grundsatz, dass über die gleichen Kanäle und in der gleichen Warnstufe, in der zuvor gewarnt wurde, entwarnt wird. Um die Geräuschbelastung bei der Verwendung von Cell Broadcast zu reduzieren, werden hier jedoch Entwarnungen automatisch in der niedrigsten Warnstufe (Warnstufe 3: Gefahreninformation) ausgegeben.

An dieser Stelle weist das BBK darauf hin, dass es zu Unterschieden beim Signalton für eine Entwarnung über Cell Broadcast kommen kann:

• Android: Smartphones oder Handys mit einen Android-Betriebssystem verwenden automatisch den von dem Nutzer oder der Nutzerin eingestellten SMS-Ton.

• iOS: Smartphone oder Handy mit einen iOS-Betriebssystem verwenden automatisch den Standardton für SMS (SMS-Ping).

Das BBK empfiehlt Nutzerinnen und Nutzern, das Smartphone so zu konfigurieren, dass auch die Warnstufe 3 aktiviert ist.

Beteiligung der Stadt Frankenthal

Die Stadt Frankenthal unterstützt den landesweiten Warntag aktiv: Um 10 Uhr löst die Feuerwehr Frankenthal im gesamten Stadtgebiet die Sirenen aus, um die Bevölkerung auf den Probealarm aufmerksam zu machen. Um 10.45 erfolgt auch hier die Entwarnung.

Zudem kommt eine mobile Sirene, die im Bedarfsfall auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs befestigt werden kann, zum Einsatz. Diese ist für örtlichen lokalen Warnbedarf oder als Ausfallreserve für stationäre Sirenen vorgesehen.

Zeitgleich veröffentlicht die Stadtverwaltung Hinweise und Informationen zum Warntag auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen, in der Frankenthal-App sowie auf der städtischen Website.

Informationen online und in Broschüre

Unter www.frankenthal.de/notfall hat die Stadtverwaltung Frankenthal alle wichtigen Informationen rund um mögliche Notfallsituationen zusammengefasst. Diese Hilfe zur Selbsthilfe gliedert sich vor allem in die Rubrik „Vorbereiten für Notfallsituationen“ und „Verhalten in Notfallsituationen“. Aber auch die offiziellen Notfallmeldestellen sowie die Störfall- und Notfall-Broschüre sind dort veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Warntag und zu den Warnsystemen sind auf der Website des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz unter lfbk.rlp.de zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 10:21