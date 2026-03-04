Dielheim – Holger Kopp ist seit vier Jahrzehnten in der FDP-Ehrung durch Landtagskandidatin Claudia Felden, Tim Illies und Dr. Matthias Spanier

Wiesloch / Dielheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Holger Kopp erhielt für seine 40jährige Mitgliedschaft in der Freien Demokratischen Partei die Theodor-Heuss-Medaille in Silber und eine Urkunde. Kopp ist seit 1986 Mitglied der FDP.

Die Ehrung fand im privaten Rahmen bei ihm zu Hause in Dielheim statt. An der Gratulation nahmen die Landtagskandidatin Claudia Felden, der Vorsitzende der FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße, Tim Illies, sowie Vorstandsmitglied und Wieslocher Stadtrat Dr. Matthias Spanier teil.

In persönlicher Atmosphäre erzählte Holger Kopp von seinem berufsbedingten Umzug nach Dielheim und von seinen ersten politischen Jahren bei der FDP im Schwarzwald. Die Besucher dankten ihm für seine langjährige Treue zur FDP und sein Engagement für die liberale Idee.

Bild: v.l.: Dr. Matthias Spanier, Tim Illies, Holger Kopp und Claudia Felden (Foto: Dr. Matthias Spanier)

Quelle: FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße

