Buchen – Einbruch in Supermarkt – Schmuck erbeutet – Zeugenaufruf

Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Mittwoch brachen zwei Unbekannte in einen Supermarkt in Buchen ein und entwendeten dort Schmuck. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:30 Uhr in der Straße „Am Ring“. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstüre gelangten die Täter ins Innere des Marktes. Dort entwendeten sie diversen Schmuck aus einer Vitrine, deren Scheibe einer der Täter zuvor einschlug. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter zu Fuß über die Von-Leiningen-Straße. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter trug eine dunkle Adidas-Hose mit drei Streifen, weiße Sportschuhe, einen dunklen Kapuzenpullover mit weißen Elementen im Bereich der Schultern sowie eine schwarze Umhängetasche der Marke Nike. Der zweite Täter war bekleidet mit einer blauen weiten Jeans, weißen Sportschuhen und einem dunklen Kapuzenpullover. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden

geben, sich beim Polizeirevier Buche, Telefon 06281 9040, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:10