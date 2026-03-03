Worms – Pensionseintritt von Prof. Dr. Ursula Frietzsche



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Hochschule Worms bedankt sich für mehr als drei Jahrzehnte Engagement.

Zum Ende des Wintersemesters 2025/26 verlässt Ursula Frietzsche als Pensionärin unsere Hochschule. Über drei Jahrzehnte war sie in der Lehre tätig; zunächst als Lehrbeauftragte an der Hochschule Ludwigshafen und dann in Worms, wo sie im Juli 2000 zur Professorin auf Lebenszeit vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz berufen wurde. Zuvor war Ursula Frietzsche u.a. für die Deutsche Zentrale für Tourismus neben Frankfurt am Main in Kopenhagen, Montreal und Wien angestellt; danach im eigenen Service Management Institute selbstständig. An der Wirtschaftsuniversität Wien nahm sie ein zweites Studium auf und beendete dies als Magistra und Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Mit den Rufinhalten „Dienstleistungsproduktion“ und „Dienstleistungsmanagement“ wird ein weites Feld abgedeckt, welches alle Fachbereiche der Hochschule Worms tangiert: Außenhandel, Handel, Informatik, Steuern, Touristik und Verkehrswesen sind alles Wirtschaftszweige im tertiären Sektor unserer Volkswirtschaft.

„Als ich mich als eine der ersten Studierenden im Sommer 1978 am neu gegründeten Fachbereich Touristik/Verkehrswesen bewarb und im WS 1981/82 meinen Diplom-Betriebswirt (FH) verliehen bekam, hätte ich mir nie träumen lassen, wieder zurückzukommen, und als Professorin so viele Jahre an der Hochschule Worms tätig zu sein“. Somit überblickt die angehende Pensionärin von der Stunde null den Fachbereich Touristik/Verkehrswesen und seine insgesamt positive Entwicklung. Als zunächst Prodekanin und dann Dekanin stieß sie die Umstellung vom Diplom-Studiengang zu Bachelor- und Masterstudiengängen an und initiierte die Stärkung des Verkehrswesens mit dem „Abwerben“ einiger Kollegen von anderen Hochschulen zu uns, welche dann im Wesentlichen die aviatischen Studiengänge aufbauten. Von Beginn der Berufung bis zum Pensionseintritt hatte Ursula Frietzsche stets Tätigkeiten in der Selbstverwaltung inne; lange Jahre als Senatorin, als Vorsitzende des neu gegründeten Alumni-Club Worms, diverse Teilnahmen an FAStL- und Berufungsausschüssen sowie zuletzt viele Jahre Mitglied im Qualitätsmanagementausschuss des Senates. Vom Wissenschaftsrat in Köln wurde sie als Gutachterin zu zahlreichen Akkreditierungen privater Hochschulen benannt.

„Wir verlieren mit Ursula Frietzsche eine Säule unseres Fachbereiches“, stellt der Dekan Tobias Ehlen fest. „Für ihr unermüdliches Engagement im Auftrag der Lehre, ihren langjährigen Einsatz für unseren Fachbereich und die stets angenehme Zusammenarbeit gilt Frau Frietzsche der Dank ihrer Kolleginnen und Kollegen, des gesamten Teams im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen sowie der Studierenden aller Studiengänge.“

Der Fachbereich wünscht ihr für den wohlverdienten Ruhestand Gesundheit, das Beibehalten ihrer positiven Lebensart und viele glückliche Jahre, um ihren zahlreichen sportlichen Aktivitäten nachgehen zu können.

