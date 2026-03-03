  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Im Dschungel wird gewaehlt von Pedro Markun
03.03.2026, 16:17 Uhr

Viernheim – Stadtbibliothek: Bilderbuchkino zur Demokratie für Kinder

Im Dschungel wird gewaehlt von Pedro Markun
Im Dschungel wird gewaehlt von Pedro Markun. Bildrechte: Prestel-Verlag
Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich der bevorstehenden hessischen Kommunalwahlen greift die Stadtbibliothek Viernheim das Thema Demokratie und Mitbestimmung auf – kindgerecht und unterhaltsam. Am Mittwoch, 11. März, um 15:30 Uhr wird in der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 das Bilderbuchkino „Im Dschungel wird gewählt“ gezeigt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein tierischer Machtkampf: Der Löwe, selbsternannter König der Tiere, hat eigenmächtig den Fluss umgeleitet und sich ein privates Schwimmbad gebaut. Die anderen Tiere sind empört. Schnell wird klar: So kann es nicht weitergehen. Ein neuer Anführer muss her – doch wer soll das sein? Und wie lässt sich diese Entscheidung gerecht treffen?

Die Lösung im Dschungel lautet: Wählen gehen. Affe, Faultier, Schlange und Löwe treten als Kandidaten an und die Tiere erleben ihre erste demokratische Wahl. Das Bilderbuch aus dem Prestel Verlag vermittelt Kindern ab sechs Jahren anschaulich, wie Wahlen funktionieren, warum jede Stimme zählt und was Demokratie bedeutet.

Im Anschluss an das Bilderbuchkino können die jungen Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und eigene Wahlplakate gestalten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 06204 – 988 450 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de erfolgen. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind: Dienstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen sind online unter www.viernheim.de/stadtbibliothek abrufbar.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:17

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 8 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,