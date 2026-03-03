Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich der bevorstehenden hessischen Kommunalwahlen greift die Stadtbibliothek Viernheim das Thema Demokratie und Mitbestimmung auf – kindgerecht und unterhaltsam. Am Mittwoch, 11. März, um 15:30 Uhr wird in der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 das Bilderbuchkino „Im Dschungel wird gewählt“ gezeigt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein tierischer Machtkampf: Der Löwe, selbsternannter König der Tiere, hat eigenmächtig den Fluss umgeleitet und sich ein privates Schwimmbad gebaut. Die anderen Tiere sind empört. Schnell wird klar: So kann es nicht weitergehen. Ein neuer Anführer muss her – doch wer soll das sein? Und wie lässt sich diese Entscheidung gerecht treffen?

Die Lösung im Dschungel lautet: Wählen gehen. Affe, Faultier, Schlange und Löwe treten als Kandidaten an und die Tiere erleben ihre erste demokratische Wahl. Das Bilderbuch aus dem Prestel Verlag vermittelt Kindern ab sechs Jahren anschaulich, wie Wahlen funktionieren, warum jede Stimme zählt und was Demokratie bedeutet.

Im Anschluss an das Bilderbuchkino können die jungen Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und eigene Wahlplakate gestalten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 06204 – 988 450 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de erfolgen. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind: Dienstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen sind online unter www.viernheim.de/stadtbibliothek abrufbar.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:17