Viernheim – Humor mit feinem Strich – Ausstellung „Karikaturen & Cartoons“



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Werke von Rainer Szymannsky in der KulturScheune

Zu Ehren des Mannheimer Künstlers Rainer Szymannsky präsentiert die Stadt Viernheim

vom 20. März bis 2. Mai in der KulturScheune, Satonévri-Platz 1, eine Ausstellung aus

seinem Lebenswerk. Unter dem Titel „Karikaturen & Cartoons“ zeigt das Amt für Kultur,

Bildung und Soziales, Abteilung Musik, Kunst und Kultur, eine Auswahl seiner Pinsel- und

Federzeichnungen. Die Vernissage findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr statt.

Mit Viernheim verbindet den Künstler bereits eine frühere Ausstellung: Schon vor rund zehn

Jahren waren seine Werke hier zu sehen. In der damaligen Präsentation in der

Rathausgalerie – unter anderem gemeinsam mit dem Opernsänger Franz Mazura – fanden

seine Arbeiten große Beachtung. Nun kehrt Rainer Szymannsky mit einer umfassenden

Werkschau in die Stadt zurück.

Ob Cartoons oder Karikaturen – Rainer Szymannsky versteht es, mit wenigen Linien

Charakter sichtbar zu machen. Seine Zeichnungen sind pointiert, humorvoll und zugleich von

großer Präzision. Mit einfühlsamem Blick erfasst er spontan die Merkmale und Eigenheiten

seiner Zeitgenossen. Klare Linien, eine sichere Auffassungsgabe und die Konzentration auf

das Wesentliche zählen zu den besonderen Stärken seines Schaffens.

Rainer Szymannsky

Der 1944 in Gleisweiler geborene Künstler wuchs in Frankenthal auf und lebt heute in

Mannheim. Viele seiner Werke sind Erinnerungen an persönliche Begegnungen – mit

Freunden ebenso wie mit prominenten Persönlichkeiten. Inspiration schöpft er aus

Gesprächen, Veranstaltungen und Beobachtungen des Alltags. Geprägt wurde er durch

seinen Vater, den pfälzischen Maler und Grafiker Emil Szymannsky, dessen künstlerische

Handschrift ihn früh beeinflusste. Auch Zeichner wie Olaf Gulbransson und Walter Trier

standen seinem Werk Pate. Wegbegleiter wie der Kunsthistoriker Stefan Ackermann, Dr.

Helmut Orpel und der Karikaturist Lutz Backes (Bubec) unterstützten seinen künstlerischen

Werdegang über viele Jahre hinweg.

Seine Arbeiten sind charmant und ausdrucksstark. Sie zeigen auch kleine Schwächen und

menschliche Eigenheiten, ohne die dargestellten Personen bloßzustellen. In seinen

Karikaturen widmet sich Szymannsky insbesondere Anatomie und Physiognomie markanter

Gesichter – mit Esprit, aber stets mit Respekt vor dem Gegenüber. In mehreren

Ausstellungen in der Region wurden seine Arbeiten bereits einem kunstinteressierten

Publikum vorgestellt.

Vernissage

Die Eröffnung findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr gemeinsam mit dem Künstler Rainer

Szymannsky in der KulturScheune statt. Nach der Begrüßung durch Leon Ringhof (Amt für

Kultur, Bildung und Soziales) führt der Kunsthistoriker und Autor Dr. Helmut Orpel in die

Werke des Künstlers ein. Die musikalische Umrahmung übernehmen Talente der

städtischen Musikschule.

Die Ausstellung ist bis zum 2. Mai in der KulturScheune zu den Öffnungszeiten der

Stadtbibliothek zu besichtigen. Diese sind: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr,

Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis

12 Uhr. Parkmöglichkeiten bestehen in der Tiefgarage Hallenbad (Schulstraße) sowie auf

dem Rathausparkplatz am Alten Rathaus.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:27