03.03.2026, 21:27 Uhr

Viernheim – Humor mit feinem Strich – Ausstellung „Karikaturen & Cartoons“

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Werke von Rainer Szymannsky in der KulturScheune

Zu Ehren des Mannheimer Künstlers Rainer Szymannsky präsentiert die Stadt Viernheim
vom 20. März bis 2. Mai in der KulturScheune, Satonévri-Platz 1, eine Ausstellung aus
seinem Lebenswerk. Unter dem Titel „Karikaturen & Cartoons“ zeigt das Amt für Kultur,
Bildung und Soziales, Abteilung Musik, Kunst und Kultur, eine Auswahl seiner Pinsel- und
Federzeichnungen. Die Vernissage findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr statt.

Mit Viernheim verbindet den Künstler bereits eine frühere Ausstellung: Schon vor rund zehn
Jahren waren seine Werke hier zu sehen. In der damaligen Präsentation in der
Rathausgalerie – unter anderem gemeinsam mit dem Opernsänger Franz Mazura – fanden
seine Arbeiten große Beachtung. Nun kehrt Rainer Szymannsky mit einer umfassenden
Werkschau in die Stadt zurück.

Ob Cartoons oder Karikaturen – Rainer Szymannsky versteht es, mit wenigen Linien
Charakter sichtbar zu machen. Seine Zeichnungen sind pointiert, humorvoll und zugleich von
großer Präzision. Mit einfühlsamem Blick erfasst er spontan die Merkmale und Eigenheiten
seiner Zeitgenossen. Klare Linien, eine sichere Auffassungsgabe und die Konzentration auf
das Wesentliche zählen zu den besonderen Stärken seines Schaffens.

Rainer Szymannsky
Der 1944 in Gleisweiler geborene Künstler wuchs in Frankenthal auf und lebt heute in
Mannheim. Viele seiner Werke sind Erinnerungen an persönliche Begegnungen – mit
Freunden ebenso wie mit prominenten Persönlichkeiten. Inspiration schöpft er aus
Gesprächen, Veranstaltungen und Beobachtungen des Alltags. Geprägt wurde er durch
seinen Vater, den pfälzischen Maler und Grafiker Emil Szymannsky, dessen künstlerische
Handschrift ihn früh beeinflusste. Auch Zeichner wie Olaf Gulbransson und Walter Trier
standen seinem Werk Pate. Wegbegleiter wie der Kunsthistoriker Stefan Ackermann, Dr.
Helmut Orpel und der Karikaturist Lutz Backes (Bubec) unterstützten seinen künstlerischen
Werdegang über viele Jahre hinweg.

Seine Arbeiten sind charmant und ausdrucksstark. Sie zeigen auch kleine Schwächen und
menschliche Eigenheiten, ohne die dargestellten Personen bloßzustellen. In seinen
Karikaturen widmet sich Szymannsky insbesondere Anatomie und Physiognomie markanter
Gesichter – mit Esprit, aber stets mit Respekt vor dem Gegenüber. In mehreren
Ausstellungen in der Region wurden seine Arbeiten bereits einem kunstinteressierten
Publikum vorgestellt.

Vernissage
Die Eröffnung findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr gemeinsam mit dem Künstler Rainer
Szymannsky in der KulturScheune statt. Nach der Begrüßung durch Leon Ringhof (Amt für
Kultur, Bildung und Soziales) führt der Kunsthistoriker und Autor Dr. Helmut Orpel in die
Werke des Künstlers ein. Die musikalische Umrahmung übernehmen Talente der
städtischen Musikschule.

Die Ausstellung ist bis zum 2. Mai in der KulturScheune zu den Öffnungszeiten der
Stadtbibliothek zu besichtigen. Diese sind: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr,
Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis
12 Uhr. Parkmöglichkeiten bestehen in der Tiefgarage Hallenbad (Schulstraße) sowie auf
dem Rathausparkplatz am Alten Rathaus.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:27

