Speyer – Vollständig ausgebucht: Filmabend zum Weltfrauentag in der Villa Ecarius

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die diesjährige Veranstaltung der vhs zum Weltfrauentag stößt auf großes Interesse: Die Vorführung des Films „Ein Tag ohne Frauen“ am 10. März 2026 um 19 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius ist bereits vollständig ausgebucht.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten im Vortragssaal können aus Sicherheits- und Platzgründen ausschließlich Personen mit einer vorab bestätigten Anmeldung eingelassen werden. Es wird daher freundlich darum gebeten, ohne Anmeldung nicht zu erscheinen.

Die vhs bedankt sich für das große Interesse und für das Verständnis alles Besucher*innen.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 11:56