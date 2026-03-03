  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Lebenshilfe Sp Schi Kerstin Stetter Abstrakte Landschaft
03.03.2026, 21:38 Uhr

Speyer – „HINSCHAUEN“ – Ausstellung mit Werken des Ateliers Molemol der Lebenshilfe Speyer- Schifferstadt im Rathaus von Plankstadt

Lebenshilfe Sp Schi Kerstin Stetter Abstrakte Landschaft
Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 26. März 2026 bis zum 08. Juni 2026
zeigt die Rathausgalerie Plankstadt Exponate aus dem Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Die Ausstellung
„Hinschauen“ steht in engem Zusammenhang mit dem Geburtstag von Peter Schäfer, einem Sohn der Gemeinde Plankstadt, der besser
als das Mannheimer Original „Blumenpeter“ bekannt war.

Der kleinwüchsige Mann, der am 05. April 1875 in Plankstadt zur Welt kam, erlangte als „drollige“ Witzfigur Berühmtheit. Heute fällt der Blick
auf seine Person differenzierter aus und rückt auch seinen tragischen Tod (wahrscheinlich durch Unterernährung) im Jahr 1940 in der von
den Nationalsozialisten betriebenen Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch deutlicher in das allgemeine Bewusstsein. Die Gemeinde Plankstadt
und die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt wollen mit der Ausstellung „Hinschauen“ Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Menschen mit
Behinderung ermöglichen.

Die Ausstellung wird im Rahmen einer Vernissage am Donnerstag, den 26. März 2026 um 19 Uhr von
Bürgermeister Nils Drescher eröffnet. Dr. Karin Bury (Leiterin des Ateliers Molemol) führt in die Ausstellung ein. Alle im Rathaus
präsentierten Werke sind verkäuflich. Der Erlös fließt je zur Hälfte an die Ausstellenden und an die Atelierkasse zur Anschaffung von
Künstlermaterial.

Während der regulären Verwaltungsöffnungszeiten ist die Ausstellung für interessierte
Besucher*innen barrierefrei zugänglich.
Die inklusive Band „21 Plus und Freunde“ sorgt mit einer abwechslungsreichen Titelauswahl
für die passende musikalische Einstimmung. Die Gruppe setzt sich aus
„Herzblutmusiker*innen“ mit und ohne Behinderung zusammen und tritt seit 2016 öffentlich
in der Region rund um Speyer auf.
Im Anschluss lädt die Gemeinde Plankstadt zu einem kleinen Umtrunk mit Rundgang durch
die Ausstellung ein.

Zum Atelier Molemol (pfälzisch für „Male einmal!“):
Neun erwachsene Künstler*innen mit Behinderung zeigen in der Ausstellung „Hinschauen“
eine Auswahl vorwiegend aktueller Gemälde und Mixed-Media-Arbeiten mit abstrakten und
gegenständlichen Motiven. Das Atelier Molemol startete 2015 und versteht sich als
Kreativraum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam künstlerisch tätig sind,
sich gegenseitig inspirieren und mit verschiedenen gestalterischen Techniken
experimentieren. Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen Teams, setzen sich mit
kunstgeschichtlichen Themen auseinander, besuchen gemeinsam Ausstellungen und Museen
und erhalten die Möglichkeit, sich an Wettbewerben und Kunstaktionen auch im öffentlichen
Raum zu beteiligen. Das Atelier wurde 2022 mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse
Vorderpfalz ausgezeichnet. 2023 folgten der Mackpreis für Kunst und der Brückenpreis des
Landes Rheinland-Pfalz mit einer Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2024.

Alle Daten im Überblick:
Veranstaltungsort: Rathaus Plankstadt, Schwetzinger Str. 28, 68723 Plankstadt
Vernissage: Donnerstag 26.03.2026, 19 Uhr
Ausstellungsdauer: 26.03.2026 bis 08.06.2026
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 Uhr bis 12 Uhr, Do 13:30 Uhr bis 18 Uhr

Bildunterschrift: Kerstin Stetter: Abstrakte Landschaft, 2025, 50 cm x 60 cm, Acrylfarbe auf
kaschierter Malpappe. © Kerstin Stetter, Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt
Quelle: Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt



