Speyer – „HINSCHAUEN“ – Ausstellung mit Werken des Ateliers Molemol der Lebenshilfe Speyer- Schifferstadt im Rathaus von Plankstadt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 26. März 2026 bis zum 08. Juni 2026

zeigt die Rathausgalerie Plankstadt Exponate aus dem Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Die Ausstellung

„Hinschauen“ steht in engem Zusammenhang mit dem Geburtstag von Peter Schäfer, einem Sohn der Gemeinde Plankstadt, der besser

als das Mannheimer Original „Blumenpeter“ bekannt war.

Der kleinwüchsige Mann, der am 05. April 1875 in Plankstadt zur Welt kam, erlangte als „drollige“ Witzfigur Berühmtheit. Heute fällt der Blick

auf seine Person differenzierter aus und rückt auch seinen tragischen Tod (wahrscheinlich durch Unterernährung) im Jahr 1940 in der von

den Nationalsozialisten betriebenen Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch deutlicher in das allgemeine Bewusstsein. Die Gemeinde Plankstadt

und die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt wollen mit der Ausstellung „Hinschauen“ Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Menschen mit

Behinderung ermöglichen.

Die Ausstellung wird im Rahmen einer Vernissage am Donnerstag, den 26. März 2026 um 19 Uhr von

Bürgermeister Nils Drescher eröffnet. Dr. Karin Bury (Leiterin des Ateliers Molemol) führt in die Ausstellung ein. Alle im Rathaus

präsentierten Werke sind verkäuflich. Der Erlös fließt je zur Hälfte an die Ausstellenden und an die Atelierkasse zur Anschaffung von

Künstlermaterial.

Während der regulären Verwaltungsöffnungszeiten ist die Ausstellung für interessierte

Besucher*innen barrierefrei zugänglich.

Die inklusive Band „21 Plus und Freunde“ sorgt mit einer abwechslungsreichen Titelauswahl

für die passende musikalische Einstimmung. Die Gruppe setzt sich aus

„Herzblutmusiker*innen“ mit und ohne Behinderung zusammen und tritt seit 2016 öffentlich

in der Region rund um Speyer auf.

Im Anschluss lädt die Gemeinde Plankstadt zu einem kleinen Umtrunk mit Rundgang durch

die Ausstellung ein.

Zum Atelier Molemol (pfälzisch für „Male einmal!“):

Neun erwachsene Künstler*innen mit Behinderung zeigen in der Ausstellung „Hinschauen“

eine Auswahl vorwiegend aktueller Gemälde und Mixed-Media-Arbeiten mit abstrakten und

gegenständlichen Motiven. Das Atelier Molemol startete 2015 und versteht sich als

Kreativraum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam künstlerisch tätig sind,

sich gegenseitig inspirieren und mit verschiedenen gestalterischen Techniken

experimentieren. Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen Teams, setzen sich mit

kunstgeschichtlichen Themen auseinander, besuchen gemeinsam Ausstellungen und Museen

und erhalten die Möglichkeit, sich an Wettbewerben und Kunstaktionen auch im öffentlichen

Raum zu beteiligen. Das Atelier wurde 2022 mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse

Vorderpfalz ausgezeichnet. 2023 folgten der Mackpreis für Kunst und der Brückenpreis des

Landes Rheinland-Pfalz mit einer Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2024.

Alle Daten im Überblick:

Veranstaltungsort: Rathaus Plankstadt, Schwetzinger Str. 28, 68723 Plankstadt

Vernissage: Donnerstag 26.03.2026, 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 26.03.2026 bis 08.06.2026

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 Uhr bis 12 Uhr, Do 13:30 Uhr bis 18 Uhr

Bildunterschrift: Kerstin Stetter: Abstrakte Landschaft, 2025, 50 cm x 60 cm, Acrylfarbe auf

kaschierter Malpappe. © Kerstin Stetter, Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

Quelle: Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:38