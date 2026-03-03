Speyer – Gemeinsam statt einsam: Neues Onlineangebot für Mütter mit Kindern bis drei Jahren

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Frühen Hilfen der Stadt Speyer bietet ab sofort eine neue online-Gesprächsgruppe „Gemeinsam statt einsam“ für Mütter mit Kindern bis drei Jahre aus Speyer und Umgebung an.

Zwischen schlaflosen Nächten, endlosen To-do-Listen, Mental-Load, eigenen Ansprüchen und den Bedürfnissen eines kleinen Kindes bleibt oft wenig Raum zum Durchatmen. Viele Mütter fühlen sich erschöpft, überfordert oder innerlich angespannt. Genau hier setzt die neue Gesprächsgruppe an.

Die Treffen finden alle zwei Wochen freitags (in den geraden Kalenderwochen) von 9.30 bis 11 Uhr online statt und sind kostenfrei – bequem von zu Hause aus, ohne zusätzliche Organisation oder Betreuung. Die Gruppe bietet einen sicheren Rahmen für vertrauliche Gespräche, Austausch und gegenseitige Unterstützung.

Interessierte Mütter aus Speyer und Umgebung können sich ab sofort unter Telefon 06232 14-2925 oder per E-Mail fruehehilfen@stadt-speyer.de anmelden.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 15:58