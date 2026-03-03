  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.03.2026, 21:30 Uhr

Speyer – Bildungs- und Besinnungswochenenden „Himmlisches für unser Leben“

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Den Speyerer Dom intensiv erfahren mit Domdekan em. Dr. Christoph Kohl

Den Speyerer Dom auf eine neue, intensive Art kennen zu lernen, das ist das Ziel der „Dom-Wochenenden“, die Domdekan em. Dr. Christoph Maria Kohl seit 2021 anbietet. Dom-Kenner wie Neulinge sind dazu eingeladen, den Dom ein ganzes Wochenende lang gemeinsam zu erkunden und zu erleben. Auch wenn sich Kohl seit Beginn des Jahres im Ruhestand befindet, wird er die „Dom-Wochenenden“ weiterhin anbieten.

Bei dem Basis-Wochenende vom 5. bis 7. Juni machen ein Einführungsvortrag und eine ausführliche Domführung mit dem Dom vertraut, verdeutlichen seine geistliche Dimension und zeigen neue, unbekannte Facetten des Kirchenbaus. Zu den Highlights gehören ein Vortrag zum „Codex Aureus“ mit Domkapitular em. Karl-Ludwig Hundemer sowie die Vorführung der großen Domorgel, welche die Teilnehmer aus nächster Nähe erleben können. Gesprächsrunden, eine abendliche Zeit im Dom und eine gemeinsame Messfeier geben Gelegenheit, die spirituelle Botschaft des Doms zu empfangen.

Zu Beginn der Aufbau-Wochenendes vom 9. bis 11. Oktober steht ein Vortrag zur Domausmalung des 19. Jahrhunderts von Dip. Theol. Klaus Haarlammert. Der Samstag beginnt mit einer spirituellen Erkundung des Doms. Daran schließt sich ein Besuch im Dom- und Diözesanmuseum an. Der Nachmittag steht dann im Zeichen der aktiven Domerkundung, wobei es für die Teilnehmer in ansonsten unzugängliche Bereiche wie den Dachstuhl geht. Auch die Umgebung des Doms mit Ölberg, Heidentürmchen und Jesuitengruft werden mit einbezogen. Eine gemeinsame Andacht, ein Bibelgespräch und die Mitfeier des sonntäglichen Kapitelsamtes im Dom sind weitere feste Bestandteile der Aufbauwochenenden.

2026 steht vom 10. bis 12. Juli erstmals ein Dom-Sing-Wochenende auf dem Programm. Es richtet sich an (Kirchenchor-)Sänger/innen und wird in Kooperation mit Diözesan-Kirchenmusikdirektor Martin Erhard, Leiter der Abteilung Kirchenmusik in der Hauptabteilung „Seelsorge“ des Bischöflichen Ordinariats, realisiert.

Für Teilnehmer/innen der Basis- und Aufbauwochenenden der Vorjahre gibt es zudem vom 3. bis 5. Juli ein Dom-Wochenende 3.1, das eine Möglichkeit zur nochmals vertieften Beschäftigung mit dem Dom bietet.

Je nach Termin sind auch Konzerte Teil des Dom-Wochenendes. Die Teilnehmer sind im Priesterseminar St. German untergebracht, wo auch die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden. Anmeldung und weitere Information per Mail an christoph.kohl@bistum-speyer.de

Dom-Wochenende mit Domdekan em. Dr. Christoph Kohl © Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:30

