Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Vielfalt pflanzen, Zukunft ernten! – Klimafreundlich Gärtnern für ein gesundes Zuhause“ lädt die KLIMA ARENA in Sinsheim am Sonntag, 15. März 2026 von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu einem erlebnisreichen Tag der offenen Tür ein. Der Aktionstag für die ganze Familie rückt die Themen naturnahe Gärten, nachhaltige Ernährung und Biodiversität in den Mittelpunkt und bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich praxisnah für den Alltag inspirieren zu lassen.

Das vielseitige Programm für die ganze Familie verbindet Information mit Mitmach-Erlebnissen. Kurzvorträge und Infostände von Partnerorganisationen geben tiefere Einblicke in eine nachhaltige Lebensweise sowie praktische Tipps für Garten, Balkon und Küche. Bei Kurzführungen können Besuchende die aktuelle Sonderausstellung „Polarstern“ entdecken. Auch für Kinder ist bestens gesorgt, etwa in der Kreativwerkstatt oder bei den Spielangeboten im weitläufigen Themenpark. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher im neuen Gletscher-Kino: dort wird der Film „Wilde Tierkinder“ gezeigt.

Darüber hinaus steht die gesamte Innen- und Außenausstellung mit ihren interaktiven Stationen, Spielplätzen und der E-Kart-Bahn zur eigenständigen Erkundung offen. Für die passende Verpflegung mit veganen Speisen und Getränken sorgt das Bistro Tjorven. Um die Anreise so entspannt wie möglich zu gestalten, steht ein kostenloser Busverkehr mit Sonderfahrten ab dem Bahnhof Sinsheim zur Verfügung. Der Sonderfahrplan kann vorab auf der Webseite der Klima Arena eingesehen werden.

Vor Ort präsentieren sich zahlreiche Partner, darunter der NABU Baden-Württemberg, die Solidarische Landwirtschaft Rhein-Neckar, die Initiative Beefriendly, der Heimatverein Kraichgau und das Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. Ebenfalls vertreten sind die Volksbank Kraichgau, die AOK Baden-Württemberg, der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der Naturpark Neckartal-Odenwald, die AVR UmweltService, die Tourismusregion Sinsheim sowie der Verband Region Rhein-Neckar.

Weitere Infos auf https://klima-arena.de/veranstaltungen

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:59