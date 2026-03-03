  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Design ohne Titel
03.03.2026, 21:19 Uhr

Sinsheim – Planetenweg in Meckesheim

Design ohne Titel
Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter
jedem Hügel ein neuer Ausblick

Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt dieses Jahr alle zwei Wochen spannende Aktivitäten
für Einheimische und Gäste vor. Heute an der Reihe: Der Planetenweg in Meckesheim.
Wer schon immer mal das Sonnensystem hautnah erleben wollte, kann jetzt direkt in
Meckesheim mit dem Planetenweg auf Entdeckungsreise gehen – vom Rathausvorplatz
als Sonne bis zum äußersten Planeten Neptun bei der Volkssternwarte.

Auf dem Weg sind alle acht Planeten unseres Sonnensystems sowie die Zwergplaneten
Ceres und Pluto vertreten. Jede Station zeigt anschaulich, wie groß die Planeten wirklich
sind – und wie weit sie voneinander entfernt kreisen. So werden die Dimensionen und
Abstände unseres Sonnensystems für Groß und Klein erlebbar.

Der Planetenweg ist maßstabsgetreu angelegt: Ein Meter in Meckesheim entspricht rund
3,26 Milliarden Metern im echten Sonnensystem – das ist etwa zehnmal die Entfernung
zwischen Erde und Mond. Die Planeten folgen ihren „Umlaufbahnen“ rund um den
Rathausvorplatz – fast wie im echten All.

Besonderes Highlight ist die interaktive Karte auf der Webseite der Gemeinde
Meckesheim (https://www.meckesheim.de/freizeit-kultur/planetenweg-meckesheim), die
alle Planetenstandorte zeigt. Auf Wunsch kann sie als Navigationshilfe zum nächsten
Planeten genutzt werden. So lässt sich der Planetenweg nicht nur als spannende
Wissensreise erleben, sondern auch als Gelegenheit Meckesheim und seine Umgebung
besser kennenzulernen.

Neben dem klassischen Planetenweg gibt es einen Rundweg über den Gemeindeberg zur
Volkssternwarte und von dort zurück durch die Ortsmitte sowie die alla hopp!-Anlage. Die
gesamte Strecke beträgt etwa 5 Kilometer und ist durchgehend mit einem blauen
Sonnensymbol markiert.

Wer die volle Runde nicht gehen möchte, kann den Rückweg von der Volkssternwarte in
der Ortsmitte abkürzen, wodurch sich die Strecke auf etwa 3,5 km reduziert.

Bild (Gemeinde Meckesheim): Auf dem Planetenweg in Meckesheim sind alle 8 Planeten
des Sonnensystems sowie die Zwergplaneten Ceres und Pluto vertreten.

Quelle: Sinsheimer Erlebnisregion

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,