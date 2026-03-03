Sinsheim – Planetenweg in Meckesheim



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter

jedem Hügel ein neuer Ausblick

Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt dieses Jahr alle zwei Wochen spannende Aktivitäten

für Einheimische und Gäste vor. Heute an der Reihe: Der Planetenweg in Meckesheim.

Wer schon immer mal das Sonnensystem hautnah erleben wollte, kann jetzt direkt in

Meckesheim mit dem Planetenweg auf Entdeckungsreise gehen – vom Rathausvorplatz

als Sonne bis zum äußersten Planeten Neptun bei der Volkssternwarte.

Auf dem Weg sind alle acht Planeten unseres Sonnensystems sowie die Zwergplaneten

Ceres und Pluto vertreten. Jede Station zeigt anschaulich, wie groß die Planeten wirklich

sind – und wie weit sie voneinander entfernt kreisen. So werden die Dimensionen und

Abstände unseres Sonnensystems für Groß und Klein erlebbar.

Der Planetenweg ist maßstabsgetreu angelegt: Ein Meter in Meckesheim entspricht rund

3,26 Milliarden Metern im echten Sonnensystem – das ist etwa zehnmal die Entfernung

zwischen Erde und Mond. Die Planeten folgen ihren „Umlaufbahnen“ rund um den

Rathausvorplatz – fast wie im echten All.

Besonderes Highlight ist die interaktive Karte auf der Webseite der Gemeinde

Meckesheim (https://www.meckesheim.de/freizeit-kultur/planetenweg-meckesheim), die

alle Planetenstandorte zeigt. Auf Wunsch kann sie als Navigationshilfe zum nächsten

Planeten genutzt werden. So lässt sich der Planetenweg nicht nur als spannende

Wissensreise erleben, sondern auch als Gelegenheit Meckesheim und seine Umgebung

besser kennenzulernen.

Neben dem klassischen Planetenweg gibt es einen Rundweg über den Gemeindeberg zur

Volkssternwarte und von dort zurück durch die Ortsmitte sowie die alla hopp!-Anlage. Die

gesamte Strecke beträgt etwa 5 Kilometer und ist durchgehend mit einem blauen

Sonnensymbol markiert.

Wer die volle Runde nicht gehen möchte, kann den Rückweg von der Volkssternwarte in

der Ortsmitte abkürzen, wodurch sich die Strecke auf etwa 3,5 km reduziert.

Bild (Gemeinde Meckesheim): Auf dem Planetenweg in Meckesheim sind alle 8 Planeten

des Sonnensystems sowie die Zwergplaneten Ceres und Pluto vertreten.

Quelle: Sinsheimer Erlebnisregion

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:19