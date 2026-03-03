Sinsheim – Planetenweg in Meckesheim

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter
jedem Hügel ein neuer Ausblick
Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt dieses Jahr alle zwei Wochen spannende Aktivitäten
für Einheimische und Gäste vor. Heute an der Reihe: Der Planetenweg in Meckesheim.
Wer schon immer mal das Sonnensystem hautnah erleben wollte, kann jetzt direkt in
Meckesheim mit dem Planetenweg auf Entdeckungsreise gehen – vom Rathausvorplatz
als Sonne bis zum äußersten Planeten Neptun bei der Volkssternwarte.
Auf dem Weg sind alle acht Planeten unseres Sonnensystems sowie die Zwergplaneten
Ceres und Pluto vertreten. Jede Station zeigt anschaulich, wie groß die Planeten wirklich
sind – und wie weit sie voneinander entfernt kreisen. So werden die Dimensionen und
Abstände unseres Sonnensystems für Groß und Klein erlebbar.
Der Planetenweg ist maßstabsgetreu angelegt: Ein Meter in Meckesheim entspricht rund
3,26 Milliarden Metern im echten Sonnensystem – das ist etwa zehnmal die Entfernung
zwischen Erde und Mond. Die Planeten folgen ihren „Umlaufbahnen“ rund um den
Rathausvorplatz – fast wie im echten All.
Besonderes Highlight ist die interaktive Karte auf der Webseite der Gemeinde
Meckesheim (https://www.meckesheim.de/freizeit-kultur/planetenweg-meckesheim), die
alle Planetenstandorte zeigt. Auf Wunsch kann sie als Navigationshilfe zum nächsten
Planeten genutzt werden. So lässt sich der Planetenweg nicht nur als spannende
Wissensreise erleben, sondern auch als Gelegenheit Meckesheim und seine Umgebung
besser kennenzulernen.
Neben dem klassischen Planetenweg gibt es einen Rundweg über den Gemeindeberg zur
Volkssternwarte und von dort zurück durch die Ortsmitte sowie die alla hopp!-Anlage. Die
gesamte Strecke beträgt etwa 5 Kilometer und ist durchgehend mit einem blauen
Sonnensymbol markiert.
Wer die volle Runde nicht gehen möchte, kann den Rückweg von der Volkssternwarte in
der Ortsmitte abkürzen, wodurch sich die Strecke auf etwa 3,5 km reduziert.
Bild (Gemeinde Meckesheim): Auf dem Planetenweg in Meckesheim sind alle 8 Planeten
des Sonnensystems sowie die Zwergplaneten Ceres und Pluto vertreten.
Quelle: Sinsheimer Erlebnisregion
Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:19