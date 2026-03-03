Schwetzingen – Mit Rückenwind in die neue Saison: kurfürstliche Sommerresidenz zieht Bilanz und stellt Highlights 2026 vor



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen konnten auch 2025 wieder viele

Hunderttausend Gäste von sich überzeugen: Das Ensemble gehört weiterhin zu den meistbesuchten der insgesamt 63 Monumenten der Staatlichen Schlösser und

Gärten Baden-Württembergs. Bei einem Pressetermin zogen Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten, und Sandra Moritz,

Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, Bilanz und präsentierten mit Dr. Karin Seeber, Konservatorin im Bereich Historische Gärten, und Matthias von

Schierstaedt, Verantwortlicher für das Projekt „Klingendes Schwetzingen“ die Highlights der kommenden Monate.

Besuchszahlen übertroffen

Die Anziehungskraft der verschiedenen Monumente der Staatlichen Schlösser und

Gärten war auch 2025 ungebrochen: Rund 4 Millionen Menschen besuchten die

landeseigenen Schlösser, Klöster, Burgen, Gärten und Kleinode. Eines der

besuchsstärksten Monumente war Schloss und Schlossgarten Schwetzingen. Die

ehemalige kurfürstliche Sommerresidenz begrüßte im letzten Jahr rund 820.000

Besucherinnen und Besucher – das entspricht etwa 1,2 % mehr als im Vorjahr.

Damit liegen Schloss und Schlossgarten erneut auf dem zweiten Platz der am meisten

besuchten Monumente der Schlösserverwaltung, direkt hinter Schloss Heidelberg.

Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten, erläuterte

beim Pressetermin: „Die besondere Mischung aus Geschichte, Gartenkunst, Architektur

und Veranstaltungen machen Schloss und Schlossgarten Schwetzingen zu einem

Publikumsmagneten und das seit vielen Jahren.“

Beliebte Angebote kehren wieder

Auch Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, blickt positiv zurück:

„2025 war ein ereignisreiches Jahr für uns. Den Erfolg haben wir unter anderem den

zahlreichen gelungenen Kooperationen, Veranstaltungen und unseren Besucherinnen

und Besuchern zu verdanken. Die positive Resonanz gibt uns Rückenwind und spornt

uns an, auch in diesem Jahr wieder zu überzeugen.“ Die Gäste dürfen sich auf ein

vielfältiges Programm freuen. So werden viele liebgewonnene Formate wie der

internationale Ostereiermarkt, das Osterhoppeln, die Designermesse „Handmade Love“

oder auch die Oldtimershow „Concours d’Elégance“ 2026 zurückkehren. Bei dem

Pressetermin gab es zudem einen Ausblick auf neue Highlights der kommenden Saison.



Ausstellung nimmt Klimafolgen in den Blick

Vom 15. April bis 1. November verwandelt sich der Schlossgarten in eine Bühne für eine

gegenwartsbezogene Ausstellung: Die Schau „Klimawandel in historischen Gärten –

Baustelle Artenvielfalt“ gibt Besucherinnen und Besuchern Einblicke in den

Schlossgarten als Lebensraum verschiedener Arten und verdeutlicht, wie die

Artenvielfalt dabei hilft, den Schlossgarten im Klimawandel zu bewahren. „Der

Klimawandel zwingt uns zum Umdenken: Der Schlossgarten ist nicht nur Gartenkunst, er

ist ein wertvoller Lebensraum. Um seine Vielfalt zu bewahren, müssen wir sie schätzen

und schützen“, erklärt Dr. Karin Seeber, Konservatorin im Bereich historische Gärten und

Projektleiterin der Ausstellung. Ein Rahmenprogramm aus Konzerten und

Sonderführungen machen die Ausstellung komplett.

Klingendes Schwetzingen

Ganz nach dem Geschmack des ehemaligen Kurfürsten Carl Theodor erfüllen

verschiedene Konzertformate Schloss und Schlossgarten Schwetzingen wieder mit

Kunst und Klang. Ein Höhepunkt ist das Sommerevent „Klingendes Schwetzingen“ am

Sonntag, 12. Juli. An verschiedenen Stellen im Schlossgarten begeistern Schulgruppen

aus ganz Baden-Württemberg mit kurzen Darbietungen aus den Bereichen Musik, Tanz,

Akrobatik und Schauspiel. „Für die Schülerinnen und Schüler ist das Event immer ein

besonderes Erlebnis. Sie musizieren gemeinsam mit Gleichgesinnten und können in

einer außergewöhnlichen Kulisse zeigen, was in ihnen steckt,“ verrät Matthias von

Schierstaedt, Veranstalter von „Klingendes Schwetzingen“. Die Bewerbungsfrist läuft

noch bis Mitte April. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Ministeriums für Kultus,

Jugend und Sport Baden-Württemberg, der Staatlichen Schlösser und Gärten und des

Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg. Sie wird unterstützt

von der Schulstiftung Baden-Württemberg und der Stiftung „Singen mit Kindern“.

Weitere musikalische Highlights

Viele weitere Veranstaltungen sorgen bis zum Sommer für Musikgenuss in Schloss und

Schlossgarten. Bei den Schwetzinger SWR Festspielen im April und Mai können die

Zuhörerinnen und Zuhörer erneut hochkarätiger Klassik lauschen. Im Juni wartet

festlicher Operngenuss unter freiem Himmel auf die Besucherinnen und Besucher von

„Schloss in Flammen“. Gekrönt wird das Event mit einer beeindruckenden

Feuerwerksshow. Am Sonntag, 13. Juli, begeistert das Mannheimer Nationaltheater mit

„Landschaftsmusik“ an unterschiedlichen Orten im Schlossgarten“. Und im Juli bringen

erneut junge Musikerinnen und Musiker beim Parkfest der Musikschule den

Schlossgarten zum Klingen.

Quelle: Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:32