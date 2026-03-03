Schwetzingen – Mit Rückenwind in die neue Saison: kurfürstliche Sommerresidenz zieht Bilanz und stellt Highlights 2026 vor

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen konnten auch 2025 wieder viele
Hunderttausend Gäste von sich überzeugen: Das Ensemble gehört weiterhin zu den meistbesuchten der insgesamt 63 Monumenten der Staatlichen Schlösser und
Gärten Baden-Württembergs. Bei einem Pressetermin zogen Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten, und Sandra Moritz,
Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, Bilanz und präsentierten mit Dr. Karin Seeber, Konservatorin im Bereich Historische Gärten, und Matthias von
Schierstaedt, Verantwortlicher für das Projekt „Klingendes Schwetzingen“ die Highlights der kommenden Monate.
Besuchszahlen übertroffen
Die Anziehungskraft der verschiedenen Monumente der Staatlichen Schlösser und
Gärten war auch 2025 ungebrochen: Rund 4 Millionen Menschen besuchten die
landeseigenen Schlösser, Klöster, Burgen, Gärten und Kleinode. Eines der
besuchsstärksten Monumente war Schloss und Schlossgarten Schwetzingen. Die
ehemalige kurfürstliche Sommerresidenz begrüßte im letzten Jahr rund 820.000
Besucherinnen und Besucher – das entspricht etwa 1,2 % mehr als im Vorjahr.
Damit liegen Schloss und Schlossgarten erneut auf dem zweiten Platz der am meisten
besuchten Monumente der Schlösserverwaltung, direkt hinter Schloss Heidelberg.
Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten, erläuterte
beim Pressetermin: „Die besondere Mischung aus Geschichte, Gartenkunst, Architektur
und Veranstaltungen machen Schloss und Schlossgarten Schwetzingen zu einem
Publikumsmagneten und das seit vielen Jahren.“
Beliebte Angebote kehren wieder
Auch Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, blickt positiv zurück:
„2025 war ein ereignisreiches Jahr für uns. Den Erfolg haben wir unter anderem den
zahlreichen gelungenen Kooperationen, Veranstaltungen und unseren Besucherinnen
und Besuchern zu verdanken. Die positive Resonanz gibt uns Rückenwind und spornt
uns an, auch in diesem Jahr wieder zu überzeugen.“ Die Gäste dürfen sich auf ein
vielfältiges Programm freuen. So werden viele liebgewonnene Formate wie der
internationale Ostereiermarkt, das Osterhoppeln, die Designermesse „Handmade Love“
oder auch die Oldtimershow „Concours d’Elégance“ 2026 zurückkehren. Bei dem
Pressetermin gab es zudem einen Ausblick auf neue Highlights der kommenden Saison.
Ausstellung nimmt Klimafolgen in den Blick
Vom 15. April bis 1. November verwandelt sich der Schlossgarten in eine Bühne für eine
gegenwartsbezogene Ausstellung: Die Schau „Klimawandel in historischen Gärten –
Baustelle Artenvielfalt“ gibt Besucherinnen und Besuchern Einblicke in den
Schlossgarten als Lebensraum verschiedener Arten und verdeutlicht, wie die
Artenvielfalt dabei hilft, den Schlossgarten im Klimawandel zu bewahren. „Der
Klimawandel zwingt uns zum Umdenken: Der Schlossgarten ist nicht nur Gartenkunst, er
ist ein wertvoller Lebensraum. Um seine Vielfalt zu bewahren, müssen wir sie schätzen
und schützen“, erklärt Dr. Karin Seeber, Konservatorin im Bereich historische Gärten und
Projektleiterin der Ausstellung. Ein Rahmenprogramm aus Konzerten und
Sonderführungen machen die Ausstellung komplett.
Klingendes Schwetzingen
Ganz nach dem Geschmack des ehemaligen Kurfürsten Carl Theodor erfüllen
verschiedene Konzertformate Schloss und Schlossgarten Schwetzingen wieder mit
Kunst und Klang. Ein Höhepunkt ist das Sommerevent „Klingendes Schwetzingen“ am
Sonntag, 12. Juli. An verschiedenen Stellen im Schlossgarten begeistern Schulgruppen
aus ganz Baden-Württemberg mit kurzen Darbietungen aus den Bereichen Musik, Tanz,
Akrobatik und Schauspiel. „Für die Schülerinnen und Schüler ist das Event immer ein
besonderes Erlebnis. Sie musizieren gemeinsam mit Gleichgesinnten und können in
einer außergewöhnlichen Kulisse zeigen, was in ihnen steckt,“ verrät Matthias von
Schierstaedt, Veranstalter von „Klingendes Schwetzingen“. Die Bewerbungsfrist läuft
noch bis Mitte April. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg, der Staatlichen Schlösser und Gärten und des
Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg. Sie wird unterstützt
von der Schulstiftung Baden-Württemberg und der Stiftung „Singen mit Kindern“.
Weitere musikalische Highlights
Viele weitere Veranstaltungen sorgen bis zum Sommer für Musikgenuss in Schloss und
Schlossgarten. Bei den Schwetzinger SWR Festspielen im April und Mai können die
Zuhörerinnen und Zuhörer erneut hochkarätiger Klassik lauschen. Im Juni wartet
festlicher Operngenuss unter freiem Himmel auf die Besucherinnen und Besucher von
„Schloss in Flammen“. Gekrönt wird das Event mit einer beeindruckenden
Feuerwerksshow. Am Sonntag, 13. Juli, begeistert das Mannheimer Nationaltheater mit
„Landschaftsmusik“ an unterschiedlichen Orten im Schlossgarten“. Und im Juli bringen
erneut junge Musikerinnen und Musiker beim Parkfest der Musikschule den
Schlossgarten zum Klingen.
Quelle: Schloss und Schlossgarten Schwetzingen
Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:32