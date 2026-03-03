Rhein-Pfalz-Kreis – Wahlkreissieger ohne Bundestagsmandat – warum Sertaç Bilgin ein Jahr nach der Wahl politisch sichtbarer ist als zuvor

Rhein-Pfalz-Kreis – Ein Jahr nach der Bundestagswahl zieht der CDU-Politiker Sertaç Bilgin eine ungewöhnliche, aber bemerkenswerte Bilanz: Obwohl er seinen Wahlkreis direkt gewinnen konnte, zog er infolge des neuen Wahlrechts nicht in den Deutschen Bundestag ein. Statt politischer Zurückhaltung entschied sich Bilgin jedoch bewusst für den gegenteiligen Weg – mehr Präsenz, mehr Dialog und mehr konkrete Arbeit im Wahlkreis.

„Das Wahlergebnis war für mich kein Abschluss, sondern ein klarer Auftrag. Vertrauen verpflichtet – unabhängig von einem Mandat in Berlin.“

Politik im Alltag: Dialogbox erreicht Menschen dort, wo sie leben

Zum sichtbarsten Symbol seiner Arbeit wurde die von ihm entwickelte Dialogbox. Neben persönlichen Gesprächsformaten mit kleinen und großen Dialoggruppen entstand ein dauerhaftes Beteiligungssystem in der Region.

Inzwischen stehen 50 Dialogboxen in Bäckereien, Supermärkten und Geschäften des Einzelhandels. Bürgerinnen und Bürger können dort unkompliziert Themen ankreuzen, Anliegen formulieren und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Die Karten werden regelmäßig ausgewertet – Rückmeldungen erfolgen persönlich.

„Politik darf keine Einbahnstraße sein. Die Dialogbox bringt Gespräche dorthin, wo Menschen ihren Alltag verbringen.“

Das Format fand überregionale Aufmerksamkeit und wurde bis nach Berlin vorgestellt.

Bürgerbüro mit starkem Zulauf

Auch das neu eröffnete Bürgerbüro entwickelt sich zu einer festen Anlaufstelle im Wahlkreis. Der kontinuierlich hohe Zulauf zeigt nach Einschätzung Bilgins, dass der Wunsch nach direktem Austausch wächst.

„Viele Menschen wollen keine Distanz zur Politik, sondern Ansprechpartner. Genau das bieten wir.“

Bundesweite Verantwortung und Integrationsthemen

Parallel engagiert sich Bilgin weiterhin auf Bundesebene – unter anderem im Bundesfachausschuss für Neue Medien und Kultur sowie im Lenkungskreis Integration der CDU Deutschlands. Dort bringt er insbesondere Erfahrungen aus Kommunen und Wahlkreisen in die politische Arbeit ein und steht im Austausch mit Bundesministerinnen und politischen Entschei-

dungsträgern.

Konkrete Ergebnisse statt Symbolpolitik

Neben Dialogformaten standen praktische Ergebnisse im Fokus: Durch Unternehmerbesuche und Netzwerkarbeit konnten gemeinsam mit regionalen Betrieben 61 Ausbildungsplätze unterstützt beziehungsweise vermittelt werden.

„Politik muss messbare Ergebnisse liefern. Jeder Ausbildungsplatz ist eine echte Zukunftschance.“

Mit Blick auf die Zukunft: Präsenz bleibt zentral

Bilgin kündigt Bilgin an, seine Arbeit im Wahlkreis weiter zu intensivieren. Dialogformate, Unternehmensbesuche und Bürgergespräche sollen weiter ausgebaut werden.

„Politik beginnt nicht in Parlamenten, sondern bei den Menschen. Dort bleibe ich präsent.“

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 07:52