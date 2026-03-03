  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.03.2026, 21:58 Uhr

Neustadt – Poesiewettbewerb für alle Schüler*innen der 6.-12. Klasse an der International School Neustadt

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – am 20. März 2026 ist es wieder soweit: Die Welt feiert den UNESCO World Poetry Day – und auch die International School Neustadt (ISN) lädt zum kreativen Mitfeiern ein!

Unter dem Motto „Dennoch erhebe ich mich – Widerstandsfähigkeit durch Poesie feiern“ rufen wir Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 in Neustadt und Umgebung dazu auf, ihre eigenen Gedichte – auf Deutsch oder Englisch – einzureichen.

Einsendeschluss: 15. März 2026
E-Mail: poetryday@is-neustadt.de

Eine Jury aus Expert*innen aus Literatur und Bildung wählt die Finalist*innen aus:

Sinah Clos, Gymnasiallehrerin am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt, Spoken-Word-Künstlerin und Poetry Slammerin

Florian Arleth, Verleger des Brot&Kunst-Verlags, Lyriker und Autor

Lisa Guilpain, Madeleine Hudson und Michael Kress, Lehrkräfte der ISN

Das große Finale findet am Freitag, 20. März 2026, um 18 Uhr an der International School Neustadt, Haardter Str. 1, 67433 Neustadt, statt.
Durch den Abend führt der erfahrene Poetry Slammer Markus Becherer, der das Publikum mit Witz, Charme und Liebe zur Sprache durch das Programm begleitet.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Sprache, Emotion und Kreativität, wenn junge Talente ihre Gedichte live auf der Bühne präsentieren.

Quelle: International School Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:58

