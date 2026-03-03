Neidenstein – Aluminium im Wert von 4.500 Euro gestohlen – Zeugenaufruf

Neidenstein / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein bislang unbekannter Täter Gusskörper aus Aluminium von einem Betriebsgelände im Fuchslochweg.

Der Unbekannte fuhr gegen 03:00 Uhr mit einem weißen Lkw auf das Gelände. Mit Hilfe eines Hubwagens belud er das Fahrzeug mit den auffällig bunten Boxen, in welchen das Aluminium gesammelt wurde. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge beschreibt den Täter wie folgt:

– etwa 50 bis 60 Jahre alt,

– auffällig hinkender Gang,

– trug dunkle Kleidung und eine Wollmütze.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 4.500 Euro.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Waibstadt des Polizeireviers Sinsheim übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 11:47