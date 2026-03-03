Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Einbruch, Straßenverkehrsgefährdung und illegale Müllablagerung

Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Buchen/Walldürn: Wahlplakate beschädigt –
Zeugen gesucht
Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden mindestens zwei Wahlplakate
in Walldürn und Buchen beschädigt. Schwarze Farbe nutzte der Unbekannte in
Walldürn, um ein Wahlbanner in der Buchener Straße zu verunstalten. In
der Daimlerstraße in Buchen war es vermutlich ein schwarzer Farbstift.
Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Buchen unter der
Telefonnummer 06281 9040 entgegen.
Mosbach: Einbruch in Schmuckgeschäft – Zeugen gesucht
In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch bei einem
Juwelier in der Hauptstraße in Mosbach. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer
Gewalt ein Loch in ein Sicherheitsglas, sodass eine faustgroße Öffnung
entstand. Durch diese Öffnung entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke Die Polizei
Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die
etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der
Telefonnummer 06261 8090 zu melden.
L582/Buchen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht
Bereits am Freitag, 20.02.2026, kam es auf der Landesstraße 582 zwischen
Buchen und der Abzweigung Götzingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der
Fahrer eines Toyota Yaris touchierte gegen 13:15 Uhr die Leitplanke und
überfuhr mehrfach die Mittellinie. Hierbei soll es auch zu gefährlichen
Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Der Sachschaden an der Leitplanke und
dem Fahrzeug wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei Buchen
sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des 59-Jährigen
gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu
melden.
Buchen: Illegale Müllablagerung – Zeugen gesucht
Am Sonntag wurde eine illegale Müllablagerung auf einem Waldweg bei
Buchen entdeckt. Auf dem Morretalweg, der sich zwischen der Kreisstraße 3916
und Hettigenbeuern befindet, wurden an zwei Stellen Sperrmüll und Pkw-Reifen
aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden
gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu
melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:51