Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Einbruch, Straßenverkehrsgefährdung und illegale Müllablagerung



Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Buchen/Walldürn: Wahlplakate beschädigt –

Zeugen gesucht

Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden mindestens zwei Wahlplakate

in Walldürn und Buchen beschädigt. Schwarze Farbe nutzte der Unbekannte in

Walldürn, um ein Wahlbanner in der Buchener Straße zu verunstalten. In

der Daimlerstraße in Buchen war es vermutlich ein schwarzer Farbstift.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Buchen unter der

Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Einbruch in Schmuckgeschäft – Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch bei einem

Juwelier in der Hauptstraße in Mosbach. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer

Gewalt ein Loch in ein Sicherheitsglas, sodass eine faustgroße Öffnung

entstand. Durch diese Öffnung entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke Die Polizei

Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die

etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

L582/Buchen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am Freitag, 20.02.2026, kam es auf der Landesstraße 582 zwischen

Buchen und der Abzweigung Götzingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der

Fahrer eines Toyota Yaris touchierte gegen 13:15 Uhr die Leitplanke und

überfuhr mehrfach die Mittellinie. Hierbei soll es auch zu gefährlichen

Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein. Der Sachschaden an der Leitplanke und

dem Fahrzeug wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei Buchen

sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des 59-Jährigen

gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu

melden.

Buchen: Illegale Müllablagerung – Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde eine illegale Müllablagerung auf einem Waldweg bei

Buchen entdeckt. Auf dem Morretalweg, der sich zwischen der Kreisstraße 3916

und Hettigenbeuern befindet, wurden an zwei Stellen Sperrmüll und Pkw-Reifen

aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu

melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:51