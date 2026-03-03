  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannnheim – Praktische Tipps beim Smartphone-Gebrauch für Seniorinnen und Senioren

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Seniorenmedienmentor Ludwig Poigne berät Seniorinnen und Senioren am 6., 13., 20. und 27. März 2026, jeweils 10 Uhr in der Stadtbibliothek Zweigstelle Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim bei der Nutzung ihrer Smartphones. Ob es sich um App-Installation, Bildersortierung oder Fragen zu Updates und Sicherheits-Tools dreht, jede Person wird individuell unterstützt.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.
Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 0621 293 183860.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:10

