Mannheim – Viel Anteilnahme bei Gedenkveranstaltung zur Amokfahrt vom 3. März 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Amokfahrt in der Mannheim Innenstadt am 3. März 2025 hat viele Menschen tief erschüttert. Zwei Menschen wurden getötet, zahlreiche weitere verletzt und traumatisiert. Das Verbrechen hat bei Betroffenen, Angehörigen und in unserer gesamten Stadtgesellschaft tiefe Spuren hinterlassen.

Ein Jahr nach diesem tragischen Ereignis lud die Stadt Mannheim gemeinsam mit dem Forum der Religionen am heutigen Dienstag, 3. März 2026, zu einer öffentlichen Gedenkveranstaltung ein. Dabei wurde der Opfer gedacht, Anteilnahme ausgedrückt und ein Raum für Erinnerung und Zusammenhalt geschaffen.

Das interreligiöse Gedenken fand am Dienstag, 3. März 2026, um 11:30 Uhr in der Citykirche Konkordien, R 2, 1, 68161 Mannheim statt.

Bei der Veranstaltung mit musikalischer Begleitung, gab es eine Ansprache von Oberbürgermeister Christian Specht sowie Grußworte von Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer und dem Opferbeauftragten der Landesregierung, Alexander Schwarz.

Im Anschluss ging man, unter Begleitung von Glockengeläut in der Citykirche Konkordien und der Kirche St. Sebastian, zu Fuß zum Paradeplatz, wo in stillem Gedenken nochmals Kerzen und Blumen niedergelegt wurden.

Die Veranstaltung fand unter dem Schutz eines großen Polizeiaufgebots im Innenstadtbereich statt.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften der Musikschule Mannheim.

Einige Hundert Menschen nahmen am Gottesdienst und dem Gedenken am Paradeplatz teil. Die Anteilnahme war groß.

Zu Störungen der Veranstaltung kam es nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Fotos: MRN-News.de

Quelle: Stadt Mannheim / MRN-News.de