Ludwigshafen – VR Bank Rhein-Neckar unterstützt Jugendfarm Pfingstweide mit 4000 Euro

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner überreicht Spende in Höhe von 4.000 Euro.

Auf dem Gelände der Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide übergab Jürgen Gärtner, Vorstandsmitglied der VR-Bank Rhein-Neckar, einen Spendenscheck in Höhe von 4.000 Euro an Griseldis Becker, 1. Vorsitzende des Fördervereins Jugendfarm Pfingstweide e. V., sowie an Markus Unterländer, den Leiter der Jugendfarm.

„Der Verein Jugendfarm Ludwigshafen Pfingstweide e.V. bedankt sich recht herzlich bei der VR-Bank Rhein-Neckar für die großzügige Spende in Höhe von 4.000 Euro. Neben der Anschaffung von Spielgeräten soll das Geld in die Neugestaltung des Hasenhauses fließen. Zusätzlich entsteht in direkter Nachbarschaft zum Hasenhaus ein neues Gehege für unsere Schildkröten, so dass die Kinder in angenehmer Atmosphäre die Tiere gut beobachten, füttern und versorgen können. So lernen auch die Jüngsten verantwortungsvoll mit den Tieren umzugehen“, so Griseldis Becker.

Die Jugendfarm ist eine kostenlose, pädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren. Hier können sie spielerisch lernen, neue Freunde finden und vielfältige Abenteuer erleben. Mittwoch bis Samstag ist die Jugendfarm für alle jungen Entdecker offen. Mittwochs ist Familientag – ein besonderer Tag, an dem Groß und Klein gemeinsam die Jugendfarm erkunden und genießen können. Auch Schulklassen und Kleinkindergruppen finden bei uns einen festen Platz. Am Vormittag bieten wir pädagogische Betreuung und abwechslungsreiche Programme auf unserem weitläufigen Gelände an.

Bild:

v.l.: VR-Bank-Vorstandsmitglied Jürgen Gärtner, Markus Unterländer und Griseldis Becker.

Quelle: VR Bank Rhein-Neckar eG

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 14:34