Ludwigshafen – Taskforce entdeckt illegale Werkstatt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf eine illegale Werkstatt und einen verbotenen Lagerplatz für Autos ist die Taskforce „Autohändler“ am Mittwoch, 25. Februar 2026, in der Gartenstadt gestoßen. Die städtischen Kontrolleur*innen fanden auf der Brache des ehemaligen Metrogeländes im Bereich Maudacher Straße/Ecke Von-Kieffer-Straße mehrere Kraftfahrzeuge vor, die nicht angemeldet waren, aber dennoch grüne Feinstaubplaketten aufwiesen. Die dort vorgefundenen und geparkten Wagen befanden sich auf einer Fläche, die sorgsam mit einer Kette abgesperrt war. Auf dem Areal war ebenfalls ein Hänger, mit dem die Fahrzeuge mutmaßlich transportiert wurden.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stieß die Taskforce auf eine Vielzahl von Autoreifen, die entweder dort gelagert oder entsorgt worden waren. Ferner gab es Hinweise, dass die Garagen auf dem Gelände illegal als Werkstätten dienten. Die Taskforce konnten im Anschluss den Verursacher ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Taskforce „Autohändler“ besteht seit rund drei Jahren und wurde gebildet, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die in der Vergangenheit bei Automobilhändler*innen vermehrt aufgefallen waren.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 15:48