  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
03.03.2026, 21:03 Uhr

Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer

Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
Bildrechte: Sparkasse Vorderpfalz.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Egal ob Jobsuche, Karriereaufstieg oder Aus- und Weiterbildung: Die Job- und Karrieremesse „meineZukunft! Speyer“ ist der ideale Treffpunkt für qualifizierte Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie zielorientierte Arbeitgeberinnen wie die Sparkasse Vorderpfalz. Am Samstag, den 14. März 2026 bekommen Interessierte im Technik Museum Speyer die Chance, vielfältige Möglichkeiten zu entdecken, um ihre berufliche Zukunft bei uns zu gestalten.
Warum die Sparkasse Vorderpfalz?

Als einer der größten Finanzdienstleister in Rheinland-Pfalz setzen wir auf individuelle Förderung und langfristige Perspektiven für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir suchen engagierte Menschen, die sich mit uns weiterentwickeln wollen – unabhängig davon, ob sie einen Quereinstieg oder einen Einstieg als erfahrene Fachkräfte anstreben.

Erlebbare Einblicke: Was bieten wir?

Beratung über konkrete Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewege in der Finanzbranche: Ausbildungen, Duales Studium, Werkstudentenstellen und Traineeprogramme

eine ideale Gelegenheit, unsere Unternehmenskultur und Arbeitsbedingungen kennenzulernen, z.B. Vergütungstarif, Zusatzleistungen, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Weiterbildung, Gesundheitsangebote

die Möglichkeit, direkt vor Ort mit unseren Expertinnen und Experten in Kontakt zu treten, Fragen zu klären und eine individuelle berufliche Zukunft einzuschlagen

aktuelle Stellenangebote

Interesse an einem Date?

Wir freuen uns darauf, Sie und euch auf der Jobmesse „meineZukunft“ Speyer“ zu treffen, kennenzulernen und persönlich zu zeigen, warum die Sparkasse Vorderpfalz die richtige Partnerin für eine vielversprechende, gemeinsame berufliche Beziehung ist. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Wann und Wo?

Datum: Samstag, 14. März 2026
Zeit: 10 bis 16 Uhr
Ort: Technik Museum Speyer – Eventhalle „Hangar 10“
Am Technik Museum 1
67346 Speyer

Weitere Informationen: www.meinezukunft.ag/Speyer

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:03

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,