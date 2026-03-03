

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Egal ob Jobsuche, Karriereaufstieg oder Aus- und Weiterbildung: Die Job- und Karrieremesse „meineZukunft! Speyer“ ist der ideale Treffpunkt für qualifizierte Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie zielorientierte Arbeitgeberinnen wie die Sparkasse Vorderpfalz. Am Samstag, den 14. März 2026 bekommen Interessierte im Technik Museum Speyer die Chance, vielfältige Möglichkeiten zu entdecken, um ihre berufliche Zukunft bei uns zu gestalten.

Warum die Sparkasse Vorderpfalz?

Als einer der größten Finanzdienstleister in Rheinland-Pfalz setzen wir auf individuelle Förderung und langfristige Perspektiven für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir suchen engagierte Menschen, die sich mit uns weiterentwickeln wollen – unabhängig davon, ob sie einen Quereinstieg oder einen Einstieg als erfahrene Fachkräfte anstreben.

Erlebbare Einblicke: Was bieten wir?

Beratung über konkrete Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewege in der Finanzbranche: Ausbildungen, Duales Studium, Werkstudentenstellen und Traineeprogramme

eine ideale Gelegenheit, unsere Unternehmenskultur und Arbeitsbedingungen kennenzulernen, z.B. Vergütungstarif, Zusatzleistungen, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Weiterbildung, Gesundheitsangebote

die Möglichkeit, direkt vor Ort mit unseren Expertinnen und Experten in Kontakt zu treten, Fragen zu klären und eine individuelle berufliche Zukunft einzuschlagen

aktuelle Stellenangebote

Interesse an einem Date?

Wir freuen uns darauf, Sie und euch auf der Jobmesse „meineZukunft“ Speyer“ zu treffen, kennenzulernen und persönlich zu zeigen, warum die Sparkasse Vorderpfalz die richtige Partnerin für eine vielversprechende, gemeinsame berufliche Beziehung ist. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Wann und Wo?

Datum: Samstag, 14. März 2026

Zeit: 10 bis 16 Uhr

Ort: Technik Museum Speyer – Eventhalle „Hangar 10“

Am Technik Museum 1

67346 Speyer

Weitere Informationen: www.meinezukunft.ag/Speyer

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:03