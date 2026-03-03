  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

VfSK Oppau Spieltag
03.03.2026, 0:20 Uhr

Ludwigshafen – Pétanque-Sport in der Vorderpfalz vor dem Saisonstart

VfSK Oppau SpieltagLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Boule- und Pétanque-Vereine in Ludwigshafen stehen in den Startlöchern für die Saison 2026. Mit zahlreichen Turnieren, sportlichen Ambitionen und gemeinschaftlichen Initiativen zeigt sich: Die französische Präzisionssportart hat sich in der Vorderpfalz fest etabliert — als Wettkampfsport ebenso wie als verbindendes Freizeitangebot.

Den Auftakt der Vorbereitungsturniere macht die Bouleabteilung des Vereins für Sport und Körperpflege Germania 1919 e.V. (VFK Germania) Auf der Anlage am Heuweg nahe der „kleinen Blies“ am 07.03.2026. Dort treffen sich zwölf Teams aus der Region sowie aus der Südpfalz und Baden-Württemberg zu einem ganztägigen Leistungsvergleich. Ziel ist eine optimale Vorbereitung auf die bevorstehende Ligasaison.

Die Germania selbst geht mit vier Mannschaften an den Start und kann auf eine erfolgreiche Entwicklung ihrer inzwischen 85 Mitglieder starken Bouleabteilung zurückblicken. Neben sportlichen Erfolgen legt der Verein großen Wert auf das Miteinander: Beim Benefizturnier im vergangenen Jahr kamen beachtliche 8.200 Euro für einen guten Zweck zusammen. Auch 2026 wird die Germania wieder Gastgeber der beliebten Sixpack-Turnierserie sein, die am 26. April beginnt.

Ein weiteres sportliches Highlight richtet der Allgemeine Sportverein 1898 Ludwigshafen (ASV 1898) aus. Der Verein erhielt vom Bundesverband den Zuschlag für das Finale der Bundesliga-Saison am 29. und 30. August 2026. Auf der attraktiven 24-Bahnen-Anlage an der Saarlandstraße in Ludwigshafen-Süd werden 16 Spitzenvereine erwartet, die in den letzten fünf Spielrunden den deutschen Meister sowie Auf- und Absteiger ermitteln.

Bereits im Vorfeld lädt der ASV 1898 am 28. März bereits zum vierten Mal zu einem hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier mit zwölf Mannschaften ein, darunter sechs aktuelle Bundesligisten. Zuschauer sind ebenso willkommen wie Online-Fans, die das Geschehen per Livestream auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal verfolgen können. Mit dabei sind auch Teams der VSK Germania und der VfSK-Athleten-Bouler, sowie ein All Star-Team des ASV, welcher in dieser Saison mit zwei Mannschaften in der Bezirksliga Mitte-Süd und Kreisliga antritt.

Der Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. (VfSK Oppau)mit seinen VfSK-Athleten-Bouler geht verjüngt in die neue Saison. Mit Ben Haug hat erneut ein Eigengewächs den Sprung in den Jugend-Nationalkader geschafft. Gemeinsam mit Ben Stark soll er die zweite Mannschaft in der höchsten Spielklasse von Rheinland-Pfalz verstärken. Sowohl dort als auch für das Bundesliga-Team lautet das realistische Ziel Klassenerhalt. Insgesamt stellt der Verein mit Maria Hein (U18), Leander Becker (U23), Hannes Eberspach (U23) und Ben Haug (U18) gleich vier Jugendnationalspieler — ein deutliches Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Ein wichtiger Termin im Ludwigshafener Boule-Kalender ist zudem die 15. Stadtmeisterschaft für Teams am 22. März auf der Anlage in der Friedrichstraße in Oppau. Rund ein Dutzend Vereine aus Ludwigshafen und der Region wird erwartet. Das Turnier steht traditionell nicht nur für sportlichen Ehrgeiz, sondern auch für das freundschaftliche Miteinander der Szene.

Parallel treiben die VfSK-Athleten-Bouler ihre Infrastruktur voran. Die derzeit neun Spielfelder stoßen zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Gemeinsam mit der Stadt und mit Unterstützung des Sportbundes plant der Verein eine Erweiterung auf bis zu 16 turniergerechte Bahnen. Nach mehreren Abstimmungsterminen befindet sich das Projekt nun in einer konkreten Umsetzungsphase.

Auch der TV Edigheim (TVE) beteiligt sich aktiv am Ligabetrieb und tritt erneut in der Bezirksklasse Mitte-Süd an. Dort trifft das Team unter anderem auf die dritten Mannschaften der VSK Germania und des VfSK Oppau sowie auf Konkurrenz aus der Westpfalz und aus Worms. Die Liga gilt als ausgeglichen und verspricht spannende Begegnungen.

Trotz aller sportlichen Rivalität ist die Zusammenarbeit der Ludwigshafener Vereine von großer gegenseitiger Unterstützung geprägt. So profitieren die Oppauer Bundesligaspieler vom Saisonfinale auf der ASV-Anlage quasi vor der eigenen Haustür. Solche Synergien stärken die gesamte Boule-Gemeinschaft der Stadt.

Ob leistungsorientierter Wettkampf, engagierte Nachwuchsarbeit oder gesellige Turniere: Die Ludwigshafener Vereine zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig der Boule- und Pétanquesport heute aufgestellt ist. Mit dem Saisonstart 2026 stehen die Zeichen gut, dass sich die Sportart in der Vorderpfalz weiter dynamisch entwickelt — sportlich ambitioniert und zugleich fest in der lokalen Gemeinschaft verankert.

Quelle: Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. – VfSK

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 00:21

