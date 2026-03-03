  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Pfalzbau2022
03.03.2026, 22:52 Uhr

Ludwigshafen – Es ist nur eine Phase, Hase

Pfalzbau2022
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der vergnüglichen Komödie Es ist nur eine Phase, Hase nach dem Buch von Maxim Leo
und Jochen Gutsch gastiert die Komödie am Kurfürstendamm Berlin am Montag, 16.3. um
19.30 Uhr und am Dienstag, 17.3.2026 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

An Mischas 50. Geburtstag scheint alles perfekt zu sein. Die Ehe mit Christiane stimmt, der
Sohn studiert erfolgreich Medizin, zum rauschenden Fest werden gute Freunde erwartet.
Auch der Chef hält ein besonderes Geschenk bereit: er bietet Mischa die sofortige Kündigung
bei voller Rente an. Mischas Freude darüber hält sich in Grenzen. Gerade noch mitten im
Leben, fühlt er sich auf einmal sehr alt. Christiane erkennt dieses jammernde Häufchen
Elend kaum wieder.

In Ute Willings kurzweiliger Inszenierung gerät die Geburtstagsfeier zur emotionalen
Achterbahnfahrt. Christiane ist genervt und die Freunde bemühen sich verzweifelt, die
Stimmung zu retten. Ab jetzt organisiert Mischa generalstabsmäßig seine Freizeit.

Ein Rennrad wird angeschafft, ein Fitnessraum gebaut und der gesamte bisherige
Lebensentwurf auf den Kopf gestellt. Aber lässt sich die Krise dadurch wirklich abwenden?
Götz Otto und Katja Studt spielen die Hauptrollen in dieser amüsanten und pointierten
Komödie zum Thema Midlife-Crisis. Beide sind aus internationalen Kinoproduktionen
bekannt und immer wieder im deutschen TV zu sehen. In weiteren Rollen agieren Thorsten
Nindel, Nicola Ransom und Louis Held. Das Bühnenbild mit gelber Couch im Zentrum und die
passenden Kostüme wurden von Tom Grasshof entworfen.

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €,
Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:52

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,