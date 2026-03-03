Ludwigshafen – Es ist nur eine Phase, Hase



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der vergnüglichen Komödie Es ist nur eine Phase, Hase nach dem Buch von Maxim Leo

und Jochen Gutsch gastiert die Komödie am Kurfürstendamm Berlin am Montag, 16.3. um

19.30 Uhr und am Dienstag, 17.3.2026 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

An Mischas 50. Geburtstag scheint alles perfekt zu sein. Die Ehe mit Christiane stimmt, der

Sohn studiert erfolgreich Medizin, zum rauschenden Fest werden gute Freunde erwartet.

Auch der Chef hält ein besonderes Geschenk bereit: er bietet Mischa die sofortige Kündigung

bei voller Rente an. Mischas Freude darüber hält sich in Grenzen. Gerade noch mitten im

Leben, fühlt er sich auf einmal sehr alt. Christiane erkennt dieses jammernde Häufchen

Elend kaum wieder.

In Ute Willings kurzweiliger Inszenierung gerät die Geburtstagsfeier zur emotionalen

Achterbahnfahrt. Christiane ist genervt und die Freunde bemühen sich verzweifelt, die

Stimmung zu retten. Ab jetzt organisiert Mischa generalstabsmäßig seine Freizeit.

Ein Rennrad wird angeschafft, ein Fitnessraum gebaut und der gesamte bisherige

Lebensentwurf auf den Kopf gestellt. Aber lässt sich die Krise dadurch wirklich abwenden?

Götz Otto und Katja Studt spielen die Hauptrollen in dieser amüsanten und pointierten

Komödie zum Thema Midlife-Crisis. Beide sind aus internationalen Kinoproduktionen

bekannt und immer wieder im deutschen TV zu sehen. In weiteren Rollen agieren Thorsten

Nindel, Nicola Ransom und Louis Held. Das Bühnenbild mit gelber Couch im Zentrum und die

passenden Kostüme wurden von Tom Grasshof entworfen.

Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €,

Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:52