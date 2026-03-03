Ludwigshafen – Es ist nur eine Phase, Hase

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der vergnüglichen Komödie Es ist nur eine Phase, Hase nach dem Buch von Maxim Leo
und Jochen Gutsch gastiert die Komödie am Kurfürstendamm Berlin am Montag, 16.3. um
19.30 Uhr und am Dienstag, 17.3.2026 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.
An Mischas 50. Geburtstag scheint alles perfekt zu sein. Die Ehe mit Christiane stimmt, der
Sohn studiert erfolgreich Medizin, zum rauschenden Fest werden gute Freunde erwartet.
Auch der Chef hält ein besonderes Geschenk bereit: er bietet Mischa die sofortige Kündigung
bei voller Rente an. Mischas Freude darüber hält sich in Grenzen. Gerade noch mitten im
Leben, fühlt er sich auf einmal sehr alt. Christiane erkennt dieses jammernde Häufchen
Elend kaum wieder.
In Ute Willings kurzweiliger Inszenierung gerät die Geburtstagsfeier zur emotionalen
Achterbahnfahrt. Christiane ist genervt und die Freunde bemühen sich verzweifelt, die
Stimmung zu retten. Ab jetzt organisiert Mischa generalstabsmäßig seine Freizeit.
Ein Rennrad wird angeschafft, ein Fitnessraum gebaut und der gesamte bisherige
Lebensentwurf auf den Kopf gestellt. Aber lässt sich die Krise dadurch wirklich abwenden?
Götz Otto und Katja Studt spielen die Hauptrollen in dieser amüsanten und pointierten
Komödie zum Thema Midlife-Crisis. Beide sind aus internationalen Kinoproduktionen
bekannt und immer wieder im deutschen TV zu sehen. In weiteren Rollen agieren Thorsten
Nindel, Nicola Ransom und Louis Held. Das Bühnenbild mit gelber Couch im Zentrum und die
passenden Kostüme wurden von Tom Grasshof entworfen.
Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €,
Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Kartentelefon 0621/504 2558
Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:52