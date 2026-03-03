Ludwigshafen – Drei neue Angebote für Jung und Alt beim VfSK

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – VfSK erweitert sein Sportprogramm mit rhythmischen Bewegungsangeboten für Kinder und ältere Erwachsene.

Angebot 1

Fitness für Senioren!

Ab Montag, dem 9. März 2026 von 17 bis 18.00 Uhr gibt es in der Athletenhalle des VfSK Oppau in der Friedrichstraße das neue Angebot für Senioren höheren Alters wie auch mobilitätseingeschränkten Personen. Fitness für Senioren ist eine Kombination von rhythmischem Bewegungstraining oder auch rhythmischer Stuhlgymnastik für Flexibilität in Verbindung mit Atemtraining.

Das Angebot steht unter dem Motto: Sanft bewegen, sicher stärken und beweglich bleiben!

Dieser seniorengerechte Kurs kombiniert das zum Teil rhythmische Sitz-Workout mit wohltuenden Flexibilität- und Atemübungen.

Gleichzeitig wird durch das Cardio-Training im Sitzen oder Stehen eine Kreislauf- und Herzstärkende Verbesserung angestrebt. Mehr Beweglichkeit für die Gelenke und Training für das Gleichgewicht & Körpergefühl inklusive eines entspannenden Abschlusses der Einheit bieten für viele Personengruppen ein abwechslungsreiches Training.

Der Kurs ist Ideal für SeniorInnen und WiedereinsteigerInnen.

Angebot 2

Zuma für Kids!

Ab Dienstag, dem 10. März 2026 von 16.30 bis 17.30 Uhr

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Ausgelassen Bewegen, Tanzen und Powern mit Zeljka, die mit den Kindern ein Bewegungsprogramm anleitet, das niemanden in der Ecke stehen lässt. Zu schnellen Rhythmen und lauter Musik kann man sich austanzen wie in der Disco und kann alle Energie in Bewegung umsetzen.

Die Athletenhalle wir zur Power-Disco!

Angebot 3

Powerhouse für Junggebliebene!

Ab Dientag, dem 10. März 2026 von 17.30 bis 18.30 Uhr

Mit Zumba und Varied Intensity Training (VIT) zur Verbesserung der körperlichen Fitness

Du willst mehr als nur tanzen? Dann ist das genau dein Workout!

Dieses energiegeladene VIT-Format kombiniert mitreißendes Cardio mit effektivem Krafttraining – für einen starken, fitten und definierten Körper.

Was dich erwartet:

Cardio-Power mit heißen Beats und maximalem Spaß

Kraft & Definition mit einem separaten Krafttraining mit Hanteln, elastischen Bändern und/oder Eigengewicht

Core-Training für die Stärkung der Körpermitte in beiden Segmenten

Mobilität & Stretch, die dynamische Mobilisation im Warm-up und entspannendes Cool-down

Für wen ist der Kurs?

– Für Einsteiger und Fortgeschrittene

– Für alle, die Fett verbrennen und Muskeln aufbauen wollen

– Für alle, die Training mit Party-Vibes lieben

In der Einführungsphase sind alle Angebote für Mitglieder des VfSK im Mitgliedsbeitrag enthalten, für Nichtmitglieder besteht die Möglichkeit eine Mehrfachkarte (10 Einheiten) zu erwerben, deren Preis beim Eintritt in den Verein angerechnet wird.

Alle Informationen auf der Homepage des VfSK Oppau 1900 e.V. https://www.vfsk-oppau.de

