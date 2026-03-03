  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.03.2026, 0:28 Uhr

Ludwigsahfen – 47. Kongress der D.O.N.A.L.D.

DONALD Kongress 47 PlakatLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 21. März veranstaltet die D.O.N.AL.D. (Deutsche Organisation der Nichtkommerziellen Anhänger des Lauteren Donaldismus) ihren 47. Jahreskongress im Kulturzentrum “das Haus” in Ludwigshafen. Entenforscher stellen dort ihre neuesten Untersuchungsergebnisse der Öffentlichkeit vor – eine Veranstaltung, angesiedelt zwischen exakter Wissenschaft und Surrealismus.

1977 wurde die D.O.N.A.L.D. vom Klimaforscher Hans von Storch gegründet, aber bereits dieses Jahr feiert das Periodikum “Der Donaldist” sein 50jähriges Jubiläum. Ebenso gedenken wir Erika Fuchs, die vor 120 Jahren geboren wurde und Generationen mit ihren Übersetzungen der Carl Barks-Geschichten begeistert hat.

Beim kommenden Kongress reicht die thematische Spannweite der Vorträge vom Einfluss der Heißgetränke auf die Entenhausener Gesellschaft über Hirnkästen bis hin zur Frage, warum es in Amerika keinen Kaiser gibt, über die der Comic “Der goldene Helm” Auskunft gibt. Dieser war aufgrund des skandinavischen Hintergrundes bereits Thema auf dem Plakat des Flensburger Kongresses im letzten Jahr. Zum Ende der Veranstaltung verleiht die Akademie der Donaldistischen Wissenschaften den alljährlichen Professor-Püstele-Preis.

Ludwigshafen als Kongressort hat seinen ganz eigenen Charme. Seinen Heimatort stellt der der bekannte Cartoonist Steffen Boiselle auf dem diesjährigen Kongressplakat donaldisch dar.
Für die Donaldisten beginnt das Wochenende bereits am Freitag mit einer “Ugly City Tour” und endet am Sonntag am Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.

47. Kongress der D.O.N.A.L.D. – Kulturzentrum “das Haus”
Bahnhofstraße 30, 67059 Ludwigshafen
Samstag, 21.03.2025, 11:00 -18:00 Uhr, Eintritt frei, Einlass ab 10:00
Infos auch auf: https://donald.org/org/events/kongresse/47

Quelle: D.O.N.A.L.D. e.V.

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 00:28

