Starke Mädchen lernen, für sich einzustehen: Haus der Jugend der Stadt Landau bietet am 24. April und am 22. Mai an.

Selbstbewusst auftreten, klar „Nein“ sagen und der eigenen Stimme vertrauen: Im Haus der Jugend der Stadt Landau starten im Frühjahr zwei Selbstbehauptungskurse speziell für Mädchen. Unter dem Titel „Starke Mädchen“ lernen Kinder spielerisch und altersgerecht, ihre Grenzen wahrzunehmen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich selbst zu behaupten. Der erste Kurs für Mädchen von 6 bis 9 Jahren findet am Freitag, 24. April, von 15 bis 18 Uhr statt. Der zweite Kurs für Mädchen von 9 bis 12 Jahren folgt am Freitag, 22. Mai, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr.

Im geschützten Rahmen lernen die Mädchen in praktischen Übungen unter anderem, Gefahren zu erkennen und zu benennen, gute und schlechte Geheimnisse zu unterscheiden, ihre eigene Körperwahrnehmung zu stärken, Grenzen zu setzen und sich selbst zu behaupten. Sie entwickeln erste Strategien, um aus schwierigen Situationen herauszukommen, und werden dabei mental und emotional trainiert. Ziel ist es, das Selbstvertrauen zu stärken, die eigene Stimme klarer einzusetzen, nicht in die Opferrolle zu geraten oder sich daraus zu lösen und für sich selbst Stellung zu beziehen. Ebenso wird geübt, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.

Die Kurse kombinieren leichte sportliche Übungen, Entspannungseinheiten und Spiele, sodass Lernen und Spaß Hand in Hand gehen. Auch aktuelle Themen, die die Kinder beschäftigen, werden aufgegriffen und in den Kurs integriert.

Beide Kurse werden von Frauke Hautz geleitet, kosten 15 Euro pro Teilnehmerin und bieten Platz für jeweils zwölf Mädchen. Veranstaltungsort ist das Haus der Jugend Landau in der Waffenstraße 5. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung unter https://landau.feripro.de/ empfohlen.

