  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03 03 2026 Info SelbstbehauptungskurseZZZZZ
03.03.2026, 20:37 Uhr

Landau – Selbstbehauptungskurse für Mädchen im Haus der Jugend

03 03 2026 Info SelbstbehauptungskurseZZZZZ
Unter dem Titel „Starke Mädchen“ lernen Kinder im Haus der Jugend spielerisch und altersgerecht, ihre Grenzen wahrzunehmen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich selbst zu behaupten. Foto: Stadt Landau
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Starke Mädchen lernen, für sich einzustehen: Haus der Jugend der Stadt Landau bietet am 24. April und am 22. Mai an.

Selbstbewusst auftreten, klar „Nein“ sagen und der eigenen Stimme vertrauen: Im Haus der Jugend der Stadt Landau starten im Frühjahr zwei Selbstbehauptungskurse speziell für Mädchen. Unter dem Titel „Starke Mädchen“ lernen Kinder spielerisch und altersgerecht, ihre Grenzen wahrzunehmen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich selbst zu behaupten. Der erste Kurs für Mädchen von 6 bis 9 Jahren findet am Freitag, 24. April, von 15 bis 18 Uhr statt. Der zweite Kurs für Mädchen von 9 bis 12 Jahren folgt am Freitag, 22. Mai, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr.

Im geschützten Rahmen lernen die Mädchen in praktischen Übungen unter anderem, Gefahren zu erkennen und zu benennen, gute und schlechte Geheimnisse zu unterscheiden, ihre eigene Körperwahrnehmung zu stärken, Grenzen zu setzen und sich selbst zu behaupten. Sie entwickeln erste Strategien, um aus schwierigen Situationen herauszukommen, und werden dabei mental und emotional trainiert. Ziel ist es, das Selbstvertrauen zu stärken, die eigene Stimme klarer einzusetzen, nicht in die Opferrolle zu geraten oder sich daraus zu lösen und für sich selbst Stellung zu beziehen. Ebenso wird geübt, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.

Die Kurse kombinieren leichte sportliche Übungen, Entspannungseinheiten und Spiele, sodass Lernen und Spaß Hand in Hand gehen. Auch aktuelle Themen, die die Kinder beschäftigen, werden aufgegriffen und in den Kurs integriert.

Beide Kurse werden von Frauke Hautz geleitet, kosten 15 Euro pro Teilnehmerin und bieten Platz für jeweils zwölf Mädchen. Veranstaltungsort ist das Haus der Jugend Landau in der Waffenstraße 5. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung unter https://landau.feripro.de/ empfohlen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 20:37

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,