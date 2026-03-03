Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zwischen Dienstag dem 10. März und Donnerstag dem 12. März hat derEntsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) Sammeltermine für Sonderabfälle angesetzt. In den Ortsteilen ist das Sammelmobil immerdienstags und mittwochs unterwegs, tags darauf macht eines dann im Wertstoffhof Station. Die Landauer Bürgerinnen und Bürger können dort ihren Sonderabfall bis zu einer Menge von 50 Kilogramm bzw. 50 Litern kostenlos abgeben. Die Sonderabfällesollten bereits vorsortiert sein, dann verkürzt sich die Wartezeit für alle. Termine in den Ortste

Das Sammelmobil 1 macht am 10. März für jeweils eine Stunde in folgenden Ortsteilen Station:

• Landau-Dammheim 08.00 bis 09.00

Uhr Wendehammer Im Sandgraben

• Landau-Nußdorf 09.30 bis 10.30 Uhr

gegenüber dem Sportplatz

(Lindenbergstraße 67)

• Landau-Godramstein 11.00 bis 12.00

Uhr beim dortigen Sportplatz

(Bahnhofstraße 10)

• Landau-Arzheim 13.00 bis 14.00 Uhr

Parkplatz am Friedhof (Friedhofsweg)

• Wollmesheimer Höhe 14.30 bis

15.30 Uhr, Parkplatz am Siedlerheim

(Barbarossastraße 14)

Sammelmobil 2 steht am Mittwoch 11. März

an folgenden Standorten:

• Landau-Mörlheim 08.00 bis 09.00 Uhr

bei der Ortsverwaltung (Mörlheimer

Hauptstraße 49)

• Landau-Queichheim 09.30 bis 10.30

Uhr vor der Turnhalle (Zum

Queichanger 21a)

• Danziger Platz – Parkplatz Süd 11.00

bis 12.00 Uhr Horstring, (gegenüber

dem Grundstück Dresdener Straße

46a)

• Landau-Wollmesheim 13.00 bis 14.00

Uhr beim Sportplatz (Birnbachstraße)

• Landau-Mörzheim 14.30 bis 15.30 Uhr

Parkplatz am Sportplatz

Am Donnerstag ganztags im Wertstoffhof Am 12. März geht die Sonderabfallsammlung dann in der Straße „Am Hölzel 28“ in der

Zeit von 8 bis 12 und von 13 bis 16:30 Uhr weiter. Dort steht im Wertstoffhof des EWL ein Umweltmobil.Keine Annahme von Wandfarben Bei den Sonderabfallsammlungen (auch in den Ortsteilen) werden keine flüssigen Wandfarben angenommen. Diese sind

wasserbasiert und werden auch Dispersionsfarbe genannt und können das ganze Jahr über im Wertstoffhof anliefert

werden. Eingetrocknete Farben und andere Malerutensilien gehören in den Restabfall. Flüssige Lacke dagegen zählen zu den

Sonderabfällen. Als Entsorgungsbetrieb ist der EWL wichtiger Partner für die umweltgerechte Beseitigung von Sonderabfall. Was genau dazu gehört, ist im Abfall-ABC unter www.ew-landau.de nachzulesen. Die Sammlung und Beseitigung von Sonderabfällen organisiert der EWL in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma.

Entsorgung planen

Nächster Zeitpunkt für eine Sonderabfallsammlung ist am Samstag, 27. Juni auf dem Wertstoffhof. Privathaushalte

und Firmen, die größere MengenSonderabfall entsorgen wollen, bittet der EWL um direkte Kontaktaufnahme unter der

Telefonnummer 06341 13 -8643.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL)

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 15:59