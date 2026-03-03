Ladenburg – Sommertagszug am 15. März

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der traditionelle Sommertagszug am Sonntag Laetare zieht am 15. März 2026 wieder durch die Straßen von Ladenburg. Der Zug beginnt um 14.00 Uhr. Die Aufstellung der Teilnehmenden erfolgt bereits ab 13.30 Uhr in der Heidelberger Straße, beginnend an der Kreuzung Trajanstraße bis zur Werkrealschule Unterer Neckar, Realschulstraße ab der Heidelberger Straße in Richtung der Lobdengauhalle in der Lustgartenstraße in Richtung Dalberg-Grundschule.

Nachfolgende Wegstrecke ist geplant:

Heidelberger Straße – Kirchenstraße – Marktplatz – Hauptstraße – Weinheimer Straße – Neue Anlage–- Zehntstraße – Rheingaustraße bis Altes Rathaus – Hauptstraße – Dr. Carl-Benz-Platz – Neckarstraße – Festwiese.

Zum Abschluss findet die symbolische Verbrennung des Winters auf der Festwiese statt.

Aufgrund des Sommertagszugs gilt am Sonntag, 15. März 2026, von 10.00 bis 16.00 Uhr in den genannten Straßen ein Parkverbot. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Autos ab 10.00 Uhr nicht mehr in den genannten Bereichen abzustellen.

Die Stadtverwaltung und der Heimatbund freuen sich auf zahlreiche kleine und große Besucherinnen und Besucher entlang der Strecke.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:02