  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.03.2026, 16:02 Uhr

Ladenburg – Sommertagszug am 15. März

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der traditionelle Sommertagszug am Sonntag Laetare zieht am 15. März 2026 wieder durch die Straßen von Ladenburg. Der Zug beginnt um 14.00 Uhr. Die Aufstellung der Teilnehmenden erfolgt bereits ab 13.30 Uhr in der Heidelberger Straße, beginnend an der Kreuzung Trajanstraße bis zur Werkrealschule Unterer Neckar, Realschulstraße ab der Heidelberger Straße in Richtung der Lobdengauhalle in der Lustgartenstraße in Richtung Dalberg-Grundschule.

Nachfolgende Wegstrecke ist geplant:
Heidelberger Straße – Kirchenstraße – Marktplatz – Hauptstraße – Weinheimer Straße – Neue Anlage–- Zehntstraße – Rheingaustraße bis Altes Rathaus – Hauptstraße – Dr. Carl-Benz-Platz – Neckarstraße – Festwiese.
Zum Abschluss findet die symbolische Verbrennung des Winters auf der Festwiese statt.

Aufgrund des Sommertagszugs gilt am Sonntag, 15. März 2026, von 10.00 bis 16.00 Uhr in den genannten Straßen ein Parkverbot. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Autos ab 10.00 Uhr nicht mehr in den genannten Bereichen abzustellen.

Die Stadtverwaltung und der Heimatbund freuen sich auf zahlreiche kleine und große Besucherinnen und Besucher entlang der Strecke.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 16:02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 8 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,