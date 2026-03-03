Hockenheim – Handwerkerparkausweis der Metropolregion Rhein-Neckar zukünftig nur noch digital

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Onlineantrag ab dem 4. März 2026 möglich

Der Handwerkerparkausweis (kurz: HWPA) der Metropolregion Rhein-Neckar ist eine einheitliche und regionale Parkberechtigung für Handwerksbetriebe, die an verschiedenen Orten in der Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus arbeiten. Er erspart den Betrieben die mehrfache Beantragung von individuellen Ausnahmegenehmigungen zum Parken im öffentlichen Raum.

Der 2008 eingeführte Handwerkerparkausweis in der Metropolregion Rhein-Neckar kann ab Mittwoch, den 4. März 2026, ausschließlich digital beantragt werden. Die Umstellung erfolgt zentral durch die Metropolregion. Auch in der Verwaltungsgemeinschaft HoRAN löst der digitale Antrag das bisherige Verfahren ab. Dadurch können die Handwerksbetriebe ihre Ausnahmegenehmigungen nach einer vorherigen Registrierung auf der Plattform noch einfacher beantragen und selbst verwalten.

Berechtigt für einen Handwerkerparkausweis sind Handwerksbetriebe, die über einen Handwerker- und/oder Werkstattwagen verfügen. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass nicht jeder Fahrzeugtyp genehmigungsfähig ist.

Weitere Informationen sowie den Online-Antrag finden Handwerksbetriebe unter www.hwpa.de

Der Handwerkerparkausweis kostet 195 Euro pro Jahr und ist mit der Beantragung für zwölf Monate gültig. Bereits ausgestellte Handwerkerparkausweise behalten ihre Gültigkeit bis zum Ablauf der zwölf Monate. Pro Ausweis können bis zu drei Kennzeichen hinterlegt werden, die jedoch nur einzeln genutzt werden dürfen. Der Ausweis wird im „print-at-home“-Verfahren selbst erzeugt und im Fahrzeug gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe ausgelegt. Der digitale Ausdruck ersetzt den früheren Ausweis mit Dienstsiegel.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:33