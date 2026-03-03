  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Klussmannfotograflukasmaderner2 quad
03.03.2026, 22:36 Uhr

Hemsbach: „Der Besserwisser“ Sebastian Klussmann am 15. März in der Kulturbühne Max

Klussmannfotograflukasmaderner2 quad
Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Hirn-Turbo mit Live Quiz

Er ist schnell, schlagfertig – und gnadenlos wissenshungrig: Quiz-Champion Sebastian
Klussmann zündet die nächste Stufe der Allgemeinbildung und lädt zu einer mitreißenden Live-Show
ein, die Köpfe rauchen lässt. Der zweifache Quiz-Europameister und gefeierte „Jäger“ aus der ARD-
Erfolgsshow „Gefragt – Gejagt“ zeigt, wie Wissen wirklich hängen bleibt – und stellt sein Publikum
danach selbst auf die Probe.

Ob Karriere, Small Talk oder große Bühne des Lebens: Wer mehr weiß, kommt weiter. Klussmann
weiß genau, wovon er spricht. In der ersten Hälfte seiner Show liefert er einen pointierten,
humorvollen Rundumschlag zum Thema Lernen. Wie speichert man Informationen blitzschnell? Wie
bleibt man fokussiert? Und warum ist breite Allgemeinbildung ausgerechnet im Zeitalter von
Künstlicher Intelligenz ein echter Gamechanger? Mit Witz, Tempo und interaktiven Elementen macht
Klussmann aus grauer Theorie pures Entertainment.

Nach der Pause heißt es dann: Bühne frei fürs Publikum! Beim großen Live-Quiz fordert Sebastian
Klussmann seine Gäste heraus – mit cleveren, überraschenden und garantiert unterhaltsamen
Fragen. Gespielt wird im Team, ganz im Stil eines Kneipenquiz. Spannung, Spaß und ehrgeiziger
Wettkampf inklusive. Das Gewinnerteam kassiert einen Preis – alle anderen nehmen etwas noch
Wertvolleres mit nach Hause: mehr Wissen und einen verdammt guten Abend.

Kurz gesagt: Diese Show ist kein Vortrag. Sie ist ein Hirn-Turbo.
Info: Sebastian Klussmann – „Merken Sie sich was!“- Hirn Turbo mit Live Quiz am Sonntag, 15. März,
19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf
(28 €, Abendkasse 30 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Grabenstraße 2, online unter
hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-
Vorverkaufsstellen.

Quelle: Statdtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,