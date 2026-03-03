Hemsbach: „Der Besserwisser“ Sebastian Klussmann am 15. März in der Kulturbühne Max



Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Hirn-Turbo mit Live Quiz

Er ist schnell, schlagfertig – und gnadenlos wissenshungrig: Quiz-Champion Sebastian

Klussmann zündet die nächste Stufe der Allgemeinbildung und lädt zu einer mitreißenden Live-Show

ein, die Köpfe rauchen lässt. Der zweifache Quiz-Europameister und gefeierte „Jäger“ aus der ARD-

Erfolgsshow „Gefragt – Gejagt“ zeigt, wie Wissen wirklich hängen bleibt – und stellt sein Publikum

danach selbst auf die Probe.

Ob Karriere, Small Talk oder große Bühne des Lebens: Wer mehr weiß, kommt weiter. Klussmann

weiß genau, wovon er spricht. In der ersten Hälfte seiner Show liefert er einen pointierten,

humorvollen Rundumschlag zum Thema Lernen. Wie speichert man Informationen blitzschnell? Wie

bleibt man fokussiert? Und warum ist breite Allgemeinbildung ausgerechnet im Zeitalter von

Künstlicher Intelligenz ein echter Gamechanger? Mit Witz, Tempo und interaktiven Elementen macht

Klussmann aus grauer Theorie pures Entertainment.

Nach der Pause heißt es dann: Bühne frei fürs Publikum! Beim großen Live-Quiz fordert Sebastian

Klussmann seine Gäste heraus – mit cleveren, überraschenden und garantiert unterhaltsamen

Fragen. Gespielt wird im Team, ganz im Stil eines Kneipenquiz. Spannung, Spaß und ehrgeiziger

Wettkampf inklusive. Das Gewinnerteam kassiert einen Preis – alle anderen nehmen etwas noch

Wertvolleres mit nach Hause: mehr Wissen und einen verdammt guten Abend.

Kurz gesagt: Diese Show ist kein Vortrag. Sie ist ein Hirn-Turbo.

Info: Sebastian Klussmann – „Merken Sie sich was!“- Hirn Turbo mit Live Quiz am Sonntag, 15. März,

19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf

(28 €, Abendkasse 30 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Grabenstraße 2, online unter

hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-

Vorverkaufsstellen.

Quelle: Statdtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 22:36