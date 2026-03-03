  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Hemsbach – Annette Kruhl: „Vom Karma-Coach ins Kuschel-Camp“ am 8. März in der Kulturbühne Max

Design ohne Titel
Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Annette Kruhl hat sie alle durch: Die Coaches dieser Nation. Vom Empowerment-
Retreat bis zum Psychologie-Podcast, von der Geistheiler-Sitzung bis zum Single-Coaching.

Sogar angeleitete Kuschel-Sessions mit vereinsamten Großstädtern hat sie nicht ausgelassen
– der neuste Trend bei der Suche nach Fülle und Freude, Halt und Heilung, Sinn und
Selbstoptimierung.

In einer aus den Fugen geratenen Welt hat Annette sich auf den Weg gemacht, um ihren
Weg zu finden – und wünschte, sie wäre einfach zu Hause geblieben. Denn jetzt hat sie völlig
die Orientierung verloren: Soll sie Berlin Adieu sagen und nach Österreich auswandern, die
Heimat ihrer Vorfahren? Karma-technisch wäre das von enormer Bedeutung! Soll sie mithilfe
des Workshops „Superstar in 3 Tagen“ nochmal richtig als Künstlerin durchstarten oder
mithilfe des richtigen Mindsets über Nacht Millionärin werden – wozu ihr Finanz-Coach rät?

Warum begegnet sie ihrem Traummann nicht, obwohl sie ihn seit Jahren visualisiert, was das
Zeug hält? Und wann beginnt die dauernde Glücks-Maxime in puren Stress auszuarten?
Annette Kruhl ist wieder einmal dem Zeitgeist auf der Spur: Inspirierend, gnadenlos
selbstironisch, mit großartigen Songs, intelligenten Texten und mitreißender Bühnenpräsenz.
Regie: Klaus Seiffert

Info: Annette Kruhl – „Vom Karma-Coach ins Kuschel-Camp“ am Sonntag, 08. März, 19.30
Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im
Vorverkauf (23 €, Abendkasse 25 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach,
Grabenstraße 2, online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499
99 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 3. März 2026, 21:23

